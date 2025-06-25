«Отдел нераскрытых дел»: Рецензия Киноафиши

Инспектор Карл Морк (Мэттью Гуд) — язвительный и черствый мужчина, которого избегают коллеги. Его холодность усилилась после трагедии, в которой он получил пулю, один полицейский был убит, а напарник — парализован. Морк восстанавливается физически и возвращается на службу, где его совершенно не ждут. Чтобы убрать Морка с глаз долой, начальница участка назначает его главой нового подразделения по расследованию «висяков». Мужчину ссылают в заброшенный подвал, где до него обитали лишь старые душевые с унитазами. Туда же теперь перекочевали нескончаемые коробки с нераскрытыми делами. Инициатива по созданию этого отдела — чистая фикция ради получения дополнительного бюджета: Морк его не увидит, зато начальница поставит огромный телевизор в свой кабинет. Но обреченной затее суждено выжить.

Несмотря на угрюмость Морка, он обзаводится своей командой неудачников в духе «Медленных лошадей». Среди них острая на язык молодая констебль Роуз (Леа Бирн), борющаяся с собственными демонами; Харди (Джейми Сивес) — парализованный коллега, продолжающий искать улики из больничной палаты; и Акрам (наш соотечественник Алексей Манвелов) — сирийский беженец, скрывающий недюжинный интеллект и силу за тихой наружностью. Именно последний откапывает среди макулатуры идеальное первое дело для команды — исчезновение противоречивой прокурорши, расследование которого зашло в тупик четыре года назад. Что не знают главные герои, но знает зритель: Мерритт (Хлоя Пирри) до сих пор жива и находится в ловушке похитителей, готовых вот-вот бросить женщину на верную смерть.

Повествование разделяется на две динамичные линии: герои все сильнее запутываются в списках подозреваемых, а Мерритт переживает издевательства преступников. Если сюжет покажется знакомым, то неудивительно. Первый сезон шоу поставлен по книге «Женщина в клетке» датчанина Юсси Адлера-Олсена. Его цикл книг об инспекторе Морке стал мировым бестселлером, получил множество наград и был экранизирована на родине в серии фильмов под общим названием «Мистериум». Если на то же дело в полнометражной версии ушло чуть больше полутора часов, то в сериале ему посвящены целых девять.

Создатель «Хода королевы» Скотт Фрэнк при поддержке сценаристов «Вокруг света за 80 дней» и «Дублинских убийств» умело распоряжается хронометражем. Перекраивает историю, проводит оригинальное исследование персонажей и разбирает сюжет по косточкам. Многим зрителям такая дотошность может показаться излишеством, но тем, кто любит медитативное и тягучее повествование, от «Отдела нераскрытых дел» будет не оторваться.

Главный герой пока не раскрывается полностью, хоть и остается сердцем проекта. Вместо этого создатели выводят на свет его окружение, позволяя коллегам находить ключевые зацепки и выстраивать логические цепочки. Морк замкнут, отдел изолирован, а расследование движется скорее вопреки. Но именно эта нестабильная команда — главная находка сериала.

Сложно представить, с какой радостью Мэттью Гуд, застрявший в исторических драмах, схватился за прямо противоположную для себя роль. Актер не раз благодарил создателей за то, что разглядели в нем необходимый надлом. Его не столь известные партнеры по сцене ничуть не уступают в таланте: «Отдел нераскрытых дел» включаешь ради детективной интриги, а остаешься ради этой сумасшедше притягательной компании.

Датский нуар бесшовно переезжает в Шотландию, обзаводясь собственным (пускай и таким же угрюмо-серым) колоритом. В мелодраматичном финале американский режиссер позволяет себе голливудский хэппи-энд, но мы-то знаем: нераскрытых дел в уже родном подвале предостаточно. По крайней мере, в библиографии Юсси Адлера-Олсена их еще девять, и перестрелка из пролога остается нерешенной загадкой. Так что «Отдел нераскрытых дел» может продолжаться еще долгие годы и успешно восполнять нехватку качественных экранизаций скандинавских триллеров.