«Карен Пири» – это детективный сериал о сотруднице отдела исторических расследований Шотландии. Женщина-офицер полиции Карен Пири получает повышение. Теперь ее обязанность – возобновлять давно закрытые дела, в которых появились новые обстоятельства и улики. В первую очередь ее внимание привлекает расследование гибели буфетчицы в 1955 году. Все улики указывали на группу подвыпивших студентов, однако парни смогли оправдаться и не сели за решетку. Теперь Карен полна решимости найти истинного убийцу.