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Постер сериала Карен Пири
Постер сериала Карен Пири
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Карен Пири

Карен Пири (2022 - …)

Karen Pirie
Год выпуска 2022
Страна Великобритания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 1 час 35 минут
Телеканал ITV
Продолжительность сериала 4 часа 45 минут
О чем сериал

«Карен Пири» – это детективный сериал о сотруднице отдела исторических расследований Шотландии. Женщина-офицер полиции Карен Пири получает повышение. Теперь ее обязанность – возобновлять давно закрытые дела, в которых появились новые обстоятельства и улики. В первую очередь ее внимание привлекает расследование гибели буфетчицы в 1955 году. Все улики указывали на группу подвыпивших студентов, однако парни смогли оправдаться и не сели за решетку. Теперь Карен полна решимости найти истинного убийцу.

В ролях
В ролях
Ракхи Тхакрар
Ракхи Тхакрар
Emer Kenny
Стюарт Боуман
Стюарт Боуман
Michael Shaeffer
Эрион Бакаре
Эрион Бакаре
Гари Ламонт
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Карен Пири - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 3 эпизода
 
Сезон 2 / Season 2
TBA,
 
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