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Алексей Манвелов
Alexej Manvelov
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Персоны
Алексей Манвелов
Алексей Манвелов
Alexej Manvelov
Дата рождения
31 марта 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Москва, Россия
Популярные фильмы
0.0
Топ Дог
(2020)
0.0
Прежде чем умрем
(2017)
0.0
Оккупированные
(2015)
Фильмография Алексей Манвелов
Жанр
Все
Детектив
Драма
Криминал
Триллер
Год
Все
2025
2020
2018
2017
2015
Все
5
Сериалы
5
Актер
5
Отдел нераскрытых дел
драма, криминал, триллер
2025, Великобритания
Топ Дог
драма, криминал, триллер
2020, Швеция
Стокгольмский реквием
драма, криминал, триллер
2018, Швеция
Прежде чем умрем
драма, триллер, детектив
2017, Швеция/Норвегия/Германия
Оккупированные
драма, триллер
2015, Норвегия/Швеция
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