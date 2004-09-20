Меню
Два с половиной человека 2003 - 2015 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Два с половиной человека
Two and a Half Men 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 20 сентября 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 24
Продолжительность сезона 8 часов 48 минут
О чем 2-й сезон сериала «Два с половиной человека»

Во 2-м сезоне сериала «Два с половиной человека» Чарли приглашает друзей на домашнюю вечеринку, но его брат Алан не входит в список гостей. Ситуация усложняется, когда Алана никто не зовет и на тусовку к Джудит, хотя к ней собираются все его приятели. Он выясняет, что Джудит записалась на прием к врачу Джейка. В это время Эвелин пытается выяснить, почему Чарли так плохо к ней относится. А у самого Чарли начинается роман с властной эгоцентричной женщиной. Роуз помогает ему понять, что Шерри очень похожа на него самого. В свободное от налаживания личной жизни время братья пытаются воспитывать Джейка. 

Рейтинг сериала

7.0
Оцените 12 голосов
7.1 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Два с половиной человека»

Отвали, Мэри Поппинс Back Off, Mary Poppins
Сезон 2 Серия 1
20 сентября 2004
Наслаждайся чесночными шариками Enjoy Those Garlic Balls
Сезон 2 Серия 2
27 сентября 2004
Сумка полная хлама A Bag Full of Jawea
Сезон 2 Серия 3
4 октября 2004
Отдай мамин лифчик Go Get Mommy's Bra
Сезон 2 Серия 4
11 октября 2004
Плохие новости из клиники? Bad News from the Clinic?
Сезон 2 Серия 5
18 октября 2004
Плата за здоровые десны – вечная бессонница The Price of Healthy Gums Is Eternal Vigilance
Сезон 2 Серия 6
25 октября 2004
Кошерная скотобойня в Фонтане A Kosher Slaughterhouse Out in Fontana
Сезон 2 Серия 7
8 ноября 2004
Франкенштейн и похотливые крестьяне Frankenstein and the Horny Villagers
Сезон 2 Серия 8
15 ноября 2004
Да, монсеньор Yes, Monsignor
Сезон 2 Серия 9
22 ноября 2004
Лосось под моим свитером The Salmon Under My Sweater
Сезон 2 Серия 10
29 ноября 2004
Последний шанс увидеть эти татуировки Last Chance to See Those Tattoos
Сезон 2 Серия 11
13 декабря 2004
Глубокий вздох Алана A Lung Full of Alan
Сезон 2 Серия 12
3 января 2005
Отстань от моих волос Zejdz Zmoich Wlosow
Сезон 2 Серия 13
17 января 2005
Те большие розовые штуки с кокосом Those Big Pink Things with Coconuts
Сезон 2 Серия 14
31 января 2005
Понюхай стойку для зонтиков Smell the Umbrella Stand
Сезон 2 Серия 15
7 февраля 2005
Ты сможешь есть человеческую плоть деревянными зубами? Can You Eat Human Flesh with Wooden Teeth?
Сезон 2 Серия 16
14 февраля 2005
Ура! Осмотр грыжи! Woo-Hoo, a Hernia Exam!
Сезон 2 Серия 17
21 февраля 2005
Это был «Mame», мама It was 'Mame,' Mom
Сезон 2 Серия 18
7 марта 2005
Низкий, горловой, шлепающий звук A Low, Guttural Tongue-Flapping Noise
Сезон 2 Серия 19
21 марта 2005
Мне всегда хотелось иметь бритую обезьянку I Always Wanted a Shaved Monkey
Сезон 2 Серия 20
18 апреля 2005
Симпатичная промежность чтобы поплакать A Sympathetic Crotch to Cry On
Сезон 2 Серия 21
2 мая 2005
Эта старая шлюха – моя мать That Old Hose Bag Is My Mother
Сезон 2 Серия 22
9 мая 2005
Сквоб, сквоб, сквоб, сквоб, сквоб Squab, Squab, Squab, Squab, Squab
Сезон 2 Серия 23
16 мая 2005
Тебе смешно пахнет? Does This Smell Funny to You?
Сезон 2 Серия 24
23 мая 2005
