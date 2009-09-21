В 7-м сезоне сериала «Два с половиной человека» Чарли со всей серьезностью относится к романтическим отношениям с Челси, но их союз вскоре терпит крах. В это время Алан уделяет много внимания ребенку Джудит, думая, что он является отцом этой девочки, а его экс-супруга со своим новым мужем Хербом едет в романтический тур. Чарли случайно сбивает кота, хозяйкой которого оказывается Челси. Это случается именно в тот период, когда они стараются восстановить отношения. Джейк делает фото с места происшествия и начинает с упоением шантажировать дядю. Тем временем Челси хочет установить контакт с Джейком.