Два с половиной человека 2003 - 2015 7 сезон

Постер к 7-му сезону сериала Два с половиной человека
Два с половиной человека Сезоны Сезон 7

Two and a Half Men 18+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 21 сентября 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 22
Продолжительность сезона 8 часов 4 минуты
О чем 7-й сезон сериала «Два с половиной человека»

В 7-м сезоне сериала «Два с половиной человека» Чарли со всей серьезностью относится к романтическим отношениям с Челси, но их союз вскоре терпит крах. В это время Алан уделяет много внимания ребенку Джудит, думая, что он является отцом этой девочки, а его экс-супруга со своим новым мужем Хербом едет в романтический тур. Чарли случайно сбивает кота, хозяйкой которого оказывается Челси. Это случается именно в тот период, когда они стараются восстановить отношения. Джейк делает фото с места происшествия и начинает с упоением шантажировать дядю. Тем временем Челси хочет установить контакт с Джейком.

Список серий 7-го сезона сериала «Два с половиной человека»
818-джеклпузо 818-jklpuzo
Сезон 7 Серия 1
21 сентября 2009
Подкаблучники до третьего колена Whipped Unto the Third Generation
Сезон 7 Серия 2
28 сентября 2009
Ммм, Рыбка. Мням – ням Mmm, Fish. Yum.
Сезон 7 Серия 3
5 октября 2009
Тестер слабительного, лошадиный осеменитель Laxative Tester, Horse Inseminator
Сезон 7 Серия 4
12 октября 2009
Во Имя ребенка For the Sake of the Child
Сезон 7 Серия 5
19 октября 2009
Дай мне твой палец Give Me Your Thumb
Сезон 7 Серия 6
2 ноября 2009
Незамаранный грязью Untainted by Filth
Сезон 7 Серия 7
9 ноября 2009
Горп. Фнарк. Шмегл. Gorp. Fnark. Schmegle.
Сезон 7 Серия 8
16 ноября 2009
Спрей для волос Капитана Терри Captain Terry's Spray-On Hair
Сезон 7 Серия 9
23 ноября 2009
По этому их и называют бальными That's Why They Call It Ball Room
Сезон 7 Серия 10
7 декабря 2009
Предупреждаю – это пошло! Warning, It's Dirty
Сезон 7 Серия 11
14 декабря 2009
Пердежные приколы, пирог и Селеста Fart Jokes, Pie and Celeste
Сезон 7 Серия 12
11 января 2010
Ура, полипов нет! Yay, No Polyps!
Сезон 7 Серия 13
18 января 2010
Грубо и неуместно Crude and Uncalled For
Сезон 7 Серия 14
1 февраля 2010
Ай-яй-яй, Капитан Aye, Aye, Captain
Сезон 7 Серия 15
8 февраля 2010
Журчит как принцесса Tinkle Like a Princess
Сезон 7 Серия 16
1 марта 2010
Я нашла твои усы I Found Your Moustache
Сезон 7 Серия 17
8 марта 2010
Молчок зубы на крючок Ixnay on the Oggie Day
Сезон 7 Серия 18
22 марта 2010
Кит Мун сейчас блюет в своей могиле Keith Moon Is Vomiting in His Grave
Сезон 7 Серия 19
12 апреля 2010
Я звала его Магу I Called Him Magoo
Сезон 7 Серия 20
10 мая 2010
Гамби и Поки Gumby with a Pokey
Сезон 7 Серия 21
17 мая 2010
Это добром не кончится This Is Not Gonna End Well
Сезон 7 Серия 22
24 мая 2010
