В 3-м сезоне сериала «Два с половиной человека» у Чарли начинаются неполадки с телевизором. Пытаясь устранить технические проблемы, Алан залезает на крышу и, разумеется, сваливается оттуда. Неудачи по-прежнему преследуют героя. Однако, несмотря на повреждения, полученные при падении, он довольно быстро восстанавливается и вновь начинает соревноваться со своим более успешным братом за внимание женщин. На пути Алана возникают и экс-супруга, и миловидная, но глупенькая блондинка, и даже преподавательница его сына Джейка. В это время Чарли, кажется, по-настоящему влюбляется в танцовщицу.