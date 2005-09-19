Меню
Два с половиной человека 2003 - 2015 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Два с половиной человека
Two and a Half Men 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 19 сентября 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 24
Продолжительность сезона 8 часов 48 минут
О чем 3-й сезон сериала «Два с половиной человека»

В 3-м сезоне сериала «Два с половиной человека» у Чарли начинаются неполадки с телевизором. Пытаясь устранить технические проблемы, Алан залезает на крышу и, разумеется, сваливается оттуда. Неудачи по-прежнему преследуют героя. Однако, несмотря на повреждения, полученные при падении, он довольно быстро восстанавливается и вновь начинает соревноваться со своим более успешным братом за внимание женщин. На пути Алана возникают и экс-супруга, и миловидная, но глупенькая блондинка, и даже преподавательница его сына Джейка. В это время Чарли, кажется, по-настоящему влюбляется в танцовщицу.

Список серий 3-го сезона сериала «Два с половиной человека» График выхода всех сериалов
Выходные в Бангкоке с двумя гимнастами-олимпийцами Weekend in Bangkok with Two Olympic Gymnasts
Сезон 3 Серия 1
19 сентября 2005
Лесбийская любовница директрисы Галлахер Principal Gallagher's Lesbian Lover
Сезон 3 Серия 2
26 сентября 2005
Отжиг на ковре и следы от укусов Carpet Burns and a Bite Mark
Сезон 3 Серия 3
3 октября 2005
Твоё свободное отношение к сиськам Your Dismissive Attitude Toward Boobs
Сезон 3 Серия 4
10 октября 2005
Мы звали его мистер Пинки We Called It Mr. Pinky
Сезон 3 Серия 5
17 октября 2005
Привет, мистер Рогатый Hi, Mr. Horned One
Сезон 3 Серия 6
24 октября 2005
Спокойной ночи, сладкая Sleep Tight, Puddin' Pop
Сезон 3 Серия 7
7 ноября 2005
То вуду, которым я занимаюсь That Voodoo That I Do Do
Сезон 3 Серия 8
14 ноября 2005
Мадам и её особенный друг Madame and Her Special Friend
Сезон 3 Серия 9
21 ноября 2005
Что-то солёное и закрученное Something Salted and Twisted
Сезон 3 Серия 10
28 ноября 2005
Проклятая деревня Санты Santa's Village of the Damned
Сезон 3 Серия 11
19 декабря 2005
Это особое усилие That Special Tug
Сезон 3 Серия 12
9 января 2006
Унижение – это визуальное средство Humiliation Is a Visual Medium
Сезон 3 Серия 13
23 января 2006
Любовь не слепа, она тупа Love Isn't Blind, It's Retarded
Сезон 3 Серия 14
6 февраля 2006
Мой язык – это мясо My Tongue Is Meat
Сезон 3 Серия 15
27 февраля 2006
Итак, предложение секса Ergo, the Booty Call
Сезон 3 Серия 16
6 марта 2006
Невезучий маленький шнауцер The Unfortunate Little Schnauser
Сезон 3 Серия 17
13 марта 2006
Оплеванный десерт The Spit-Covered Cobbler
Сезон 3 Серия 18
20 марта 2006
Святой Моисей, она пышечка Golly Moses, She's a Muffin
Сезон 3 Серия 19
10 апреля 2006
Всегда подружкой невесты, никогда ослом Always a Bridesmaid, Never a Burro
Сезон 3 Серия 20
24 апреля 2006
Сюжет усложняется And the Plot Moistens
Сезон 3 Серия 21
1 мая 2006
Только однажды, с тётей Софи Just Once with Aunt Sophie
Сезон 3 Серия 22
8 мая 2006
Аргументы для быстрого секса Arguments for the Quickie
Сезон 3 Серия 23
15 мая 2006
Этот вооруженный гермафродит That Pistol-Packin' Hermaphrodite
Сезон 3 Серия 24
22 мая 2006
