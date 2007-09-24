Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Два с половиной человека 2003 - 2015 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Два с половиной человека
Киноафиша Сериалы Два с половиной человека Сезоны Сезон 5

Two and a Half Men 18+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 24 сентября 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 19
Продолжительность сезона 6 часов 58 минут
О чем 5-й сезон сериала «Два с половиной человека»

В 5-м сезоне сериала «Два с половиной человека» Алан вновь пытается наладить личную жизнь, но, как всегда, терпит крах. В это время Джейк собирается поступать в другую школу. Отец и дядя стращают подростка, в красках рассказывая, с какими ужасами сталкиваются новички. Алан убеждает Чарли построить серьезные отношения. Но во время свидания с понравившейся ему девушкой случается казус: у мужчины обнаруживается сыпь. Кроме того, он постоянно возвращается мыслями к своей симпатичной соседке Роуз. Материальные сложности вынуждают Алана отправиться в медицинскую лабораторию и согласиться на участие в опытах.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.1 IMDb
Написать отзыв
Список серий 5-го сезона сериала «Два с половиной человека» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Большие птицы, пауки и мама Large Birds, Spiders and Mom
Сезон 5 Серия 1
24 сентября 2007
Комната для игр слеш темница Media Room Slash Dungeon
Сезон 5 Серия 2
1 октября 2007
Дум дидди дум дидди ду Dum Diddy Dum Diddy Doo
Сезон 5 Серия 3
8 октября 2007
Город больших сисек City of Great Racks
Сезон 5 Серия 4
15 октября 2007
Одевать ласты на кота Putting Swim Fins on a Cat
Сезон 5 Серия 5
22 октября 2007
Помоги папе найти ноготь Help Daddy Find His Toenail
Сезон 5 Серия 6
29 октября 2007
Наши кожаные приспособления в комнате для гостей Our Leather Gear Is in the Guest Room
Сезон 5 Серия 7
5 ноября 2007
А есть миссис Вафля? Is There a Mrs. Waffles?
Сезон 5 Серия 8
12 ноября 2007
Ботинки, шляпы, крышки от банок с соленьями Tight's Good
Сезон 5 Серия 9
19 ноября 2007
С ней чувствуешь себя некрофилом Kinda Like Necrophilia
Сезон 5 Серия 10
26 ноября 2007
Игра с главным местом Meander to Your Dander
Сезон 5 Серия 11
17 марта 2008
Немного липкий и не слишком свежий A Little Clammy and None Too Fresh
Сезон 5 Серия 12
24 марта 2008
Земля влажная The Soil Is Moist
Сезон 5 Серия 13
31 марта 2008
Время Динь-динь Winky-Dink Time
Сезон 5 Серия 14
14 апреля 2008
Трудная ночь на станции Трахен Rough Night in Hump Junction
Сезон 5 Серия 15
21 апреля 2008
Посмотри на меня мама, я красивый Look at Me, Mommy, I'm Pretty
Сезон 5 Серия 16
28 апреля 2008
Рыба в комоде Fish in a Drawer
Сезон 5 Серия 17
5 мая 2008
Если бы моя дырка могла говорить If My Hole Could Talk
Сезон 5 Серия 18
12 мая 2008
Она просто ждала нужного перехватчика Waiting for the Right Snapper
Сезон 5 Серия 19
19 мая 2008
График выхода всех сериалов
Netflix безжалостно закрыл эти 3 сериала в 2025 году: зрители были недовольны, но кто их слушал
Целых 7 сезонов скрывался в тени: кто же был Архитектором в российском сериале «Невский»
За 15 лет даже в хоррорах не переплюнули: 3 самых кровавых смерти в сериале «Спартак»
Ей бы не в «Дандадан», а в «Форсаж»: наконец выяснилось, какую скорость развивает Турбо-бабка
Каждая серия — новая история: этот детектив с оценкой 8.2 в эфире уже 25+ лет — фанатам «Шерлока» стоит взять на заметку
Абонент скорее жив, чем мертв: посмотрел «Бар "Один звонок"» и не пожалел — после финала и смешно, и грустно
Вайб «Папиных дочек»: российский сериал получил вторую жизнь — когда-то от него плевались, а теперь смотрят запоем по 100 серий подряд
На трех сезонах не остановятся: провальные «Кольца власти» будут с нами годами — у создателей не остается выбора
В СССР сняли «Вишневый сад» за три рубля — получился фильм на века: а на эту экранизацию Чехова ушли $2,5 млн — и все впустую
Новый сезон «Игры престолов» напрашивается сам собой: и виной всему Санса — ее ветка повергнет Вестерос в хаос
«У вас мозги закипят и вытекут»: Татум не мог и представить, какое безумие подготовили братья Руссо в «Мстители: Судный день»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше