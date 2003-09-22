Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Два с половиной человека 2003 - 2015 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Два с половиной человека
Киноафиша Сериалы Два с половиной человека Сезоны Сезон 1
Two and a Half Men 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 сентября 2003
Год выпуска 2003
Количество серий 24
Продолжительность сезона 8 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Два с половиной человека»

В 1-м сезоне сериала «Два с половиной человека» на пороге холостяцкого жилища Чарльза вдруг возникает его родной старший брат Алан с сыном. Они нуждаются во временном приюте после распада семьи. Алан оказывается полной противоположностью своего брата, он всю жизнь старался вести себя правильно и строить лишь серьезные отношения. Но, несмотря на это, его супруга Джудит подала на развод. Обосновавшись под одной крышей с Чарльзом, Алан скрепя сердце наблюдает хаос в его квартире и вереницу женщин, которые если и смотрят на него, то только с жалостью. Алан убежден, что Чарли дурно влияет на подростка Джейка. 

Рейтинг сериала

7.0
Оцените 12 голосов
7.1 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Два с половиной человека»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
22 сентября 2003
Большие хлопающие подонки Big Flappy Bastards
Сезон 1 Серия 2
29 сентября 2003
Езжай на закат пока не достигнешь ворот ада Go East on Sunset Until You Reach the Gates of Hell
Сезон 1 Серия 3
6 октября 2003
Раз я не могу написать мою песенку про шоколад, пойду вздремну If I Can't Write My Chocolate Song I'm Going to Take a Nap
Сезон 1 Серия 4
13 октября 2003
Последняя вещь, которой ты хотела бы обзавестись, это горб The Last Thing You Want Is to Wind Up with a Hump
Сезон 1 Серия 5
20 октября 2003
А ты звонил капитану летучих обезьян? Did You Check with the Captain of the Flying Monkeys?
Сезон 1 Серия 6
27 октября 2003
Если определить сложно, значит они фальшивые If They Do Go Either Way, They're Usually Fake
Сезон 1 Серия 7
3 ноября 2003
Двадцать пять маленьких детей без опохмелки Twenty-Five Little Pre-pubers Without a Snoot-ful
Сезон 1 Серия 8
10 ноября 2003
Фаза один завершена Phase One, Complete
Сезон 1 Серия 9
17 ноября 2003
Счастливого дня благодарения Merry Thanksgiving
Сезон 1 Серия 10
24 ноября 2003
Алан Харпер, ведущий хиропрактик Alan Harper, Frontier Chiropractor
Сезон 1 Серия 11
15 декабря 2003
Camel с фильтром и феромоны Camel Filters + Pheromones
Сезон 1 Серия 12
5 января 2004
Сара любит маленького Алана Sarah Like Puny Alan
Сезон 1 Серия 13
12 января 2004
Я не могу позволить себе гиен I Can't Afford Hyenas
Сезон 1 Серия 14
2 февраля 2004
Первый раунд с горячей сумасшедшей цыпочкой Round One to the Hot Crazy Chick (1)
Сезон 1 Серия 15
9 февраля 2004
Это была слюна, Алан That Was Saliva, Alan (2)
Сезон 1 Серия 16
16 февраля 2004
Мы ели гамбургеры в шляпах Ate the Hamburgers, Wearing the Hats
Сезон 1 Серия 17
23 февраля 2004
Старый огонь с новым фитилем An Old Flame with a New Wick
Сезон 1 Серия 18
1 марта 2004
Я помню гардероб, я просто не помню тебя I Remember the Coatroom, I Just Don't Remember You
Сезон 1 Серия 19
22 марта 2004
Эй, я могу писать снаружи в темноте Hey, I Can Pee Outside in the Dark
Сезон 1 Серия 20
19 апреля 2004
Не нюхать и не вукать No Sniffing, No Wowing
Сезон 1 Серия 21
3 мая 2004
У моего доктора есть кукла-корова My Doctor Has a Cow Puppet
Сезон 1 Серия 22
10 мая 2004
Как буйвол Just Like Buffalo
Сезон 1 Серия 23
17 мая 2004
Чувствуешь мой палец? Can You Feel My Finger?
Сезон 1 Серия 24
24 мая 2004
График выхода всех сериалов
«Ёлок» уже 13: как правильно смотреть по порядку самую известную новогоднюю франшизу
Братья Винчестеры забыли про это правило также, как про соль в багажнике «Импалы»: и даже спустя 18 лет это нелогично
Эти 5 кассовых фильмов 2025 года отметили и критики: заслуженно заработали миллионы долларов в прокате
После № 2 не мог уснуть до утра: называю самые страшные хорроры Netflix — пересмотрел полсотни и выбрал ровно 5
Кто Чебурашка по национальности? «В душе на 100% русский», а вот о его родине гадают – есть сразу 3 версии
Сказка ложь, да в ней намек: почему отец Настеньки в «Морозко» без колебаний вывез дочь в лес — у него была веская причина
Netflix выкупил этот российский фильм, чтобы снять «чисто американский» сериал: адаптация принесла «Эмми» — но сюжет не узнать
«Шокировал сильней, чем “Иди и смотри”»: на съемках этого фильма Климова погибла его жена – спустя полвека его помнят единицы
Вспомните, говорил ли Доцент в «Джентльменах удачи» 5 фраз: тест пройдут только заядлые фанаты комедии
Стивен Кинг десятки лет скрывал, что презирает этот фильм со Шварценеггером (а еще он недолюбливает «Терминатора 2»)
Быстрый тест подскажет, что смотреть на каникулах: если устали от поисков – кликните на мандарин и получите рекомендацию
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше