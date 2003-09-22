В 1-м сезоне сериала «Два с половиной человека» на пороге холостяцкого жилища Чарльза вдруг возникает его родной старший брат Алан с сыном. Они нуждаются во временном приюте после распада семьи. Алан оказывается полной противоположностью своего брата, он всю жизнь старался вести себя правильно и строить лишь серьезные отношения. Но, несмотря на это, его супруга Джудит подала на развод. Обосновавшись под одной крышей с Чарльзом, Алан скрепя сердце наблюдает хаос в его квартире и вереницу женщин, которые если и смотрят на него, то только с жалостью. Алан убежден, что Чарли дурно влияет на подростка Джейка.