Два с половиной человека 2003 - 2015, 12 сезон

Постер к 12-му сезону сериала Два с половиной человека
Two and a Half Men 18+
Оригинальное название Season 12
Название Сезон 12
Премьера сезона 30 октября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 16
Продолжительность сезона 5 часов 52 минуты
О чем 12-й сезон сериала «Два с половиной человека»

В 12-м сезоне сериала «Два с половиной человека» зрителей вновь ожидает огромное количество нелепых и забавных ситуаций, в которых оказываются главные герои. В центре событий по-прежнему разведенный бизнесмен Уолден и его друг и жилец Алан. Новая пассия Алана Гретхен знакомится с Уолденом и Дженни. Вместе они едут в Денвер, чтобы встретиться с Дирком – владельцем машины, которая раньше принадлежала Уолдену. В дороге Уолден делится с компанией воспоминаниями, которые связаны с автомобилем. Дженни хочет выкупить машину, поскольку она очень важна для Уолдена. Однако эта сделка приводит к неожиданным последствиям.

Рейтинг сериала

7.0
Оцените 12 голосов
7.1 IMDb

Список серий 12-го сезона сериала «Два с половиной человека»

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Мексиканский шпинат The Ol' Mexican Spinach
Сезон 12 Серия 1
30 октября 2014
Модный бар на Ибице A Chic Bar in Ibiza
Сезон 12 Серия 2
6 ноября 2014
Восхитительный отдых в юрте Glamping in a Yurt
Сезон 12 Серия 3
13 ноября 2014
Тридцать восемь, шестьдесят два, тридцать восемь Thirty-Eight, Sixty-Two, Thirty-Eight
Сезон 12 Серия 4
20 ноября 2014
Унц, унц, унц Oontz. Oontz. Oontz.
Сезон 12 Серия 5
27 ноября 2014
Алан стреляет в маленькую девочку Alan Shot a Little Girl
Сезон 12 Серия 6
4 декабря 2014
Секс с анимированным Эдом Аснером Sex with an Animated Ed Asner
Сезон 12 Серия 7
11 декабря 2014
Семья, пузырек, обжаренная во фритюре индейка Family, Bublé, Deep-fried Turkey
Сезон 12 Серия 8
18 декабря 2014
Энергичная, энергичная, энергичная Линдси Bouncy, Bouncy, Bouncy, Lyndsey
Сезон 12 Серия 9
8 января 2015
Я иду, штанишки! Here I Come, Pants!
Сезон 12 Серия 10
15 января 2015
Кого зовет попка For Whom the Booty Calls
Сезон 12 Серия 11
22 января 2015
Мошенничество в пивном кляре A Beer-Battered Rip-Off
Сезон 12 Серия 12
29 января 2015
Дедуля любит своих шлюшек Boompa Loved His Hookers
Сезон 12 Серия 13
5 февраля 2015
Не давайте обезьяне пистолет Don't Give a Monkey a Gun
Сезон 12 Серия 14
12 февраля 2015
Конечно, он мертв: Часть 1 Of Course He's Dead - Part One
Сезон 12 Серия 15
19 февраля 2015
Конечно, он мертв: Часть 2 Of Course He's Dead - Part Two
Сезон 12 Серия 16
19 февраля 2015
