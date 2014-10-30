Так нашла ли Катя Леху во втором сезоне «Ландышей»: уже в 1 серии стал понятен ответ на этот вопрос

Эти 5 героев «Гарри Поттера» точно совпали с каноном Джоан Роулинг: словно сошли прямо со страниц книг

История «Пространства» могла закончиться на 3 сезоне, если бы не Amazon: Syfy безжалостно закрыл его всего по одной причине

Кто Чебурашка по национальности? «В душе на 100% русский», а вот о его родине гадают – есть сразу 3 версии

«Очень странные дела» закончились, а мотив Истязателя разума так и не раскрыли: 1000 и 1 вопрос, которые остались после финала

Одна из самых цитируемых мульт-реплик оказалась выдумкой: вы тоже помните, как Львенок обращается к «Большой Черепахе»?

Netflix выкупил этот российский фильм, чтобы снять «чисто американский» сериал: адаптация принесла «Эмми» — но сюжет не узнать

Этому фильму Финчера весь мир ставит 8.8 на IMDb: а в Китае его запретили на 23 года – решились показать лишь с измененным финалом

«Сразу делайте скидку»: «Чебурашка 2» за 3 дня побил рекорд первой части — но у зрителей есть претензии

От «Аватара» до «Материалистки»: какие фильмы 2025-го очаровали культовых режиссеров — список «без трендов»