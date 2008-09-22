Меню
Два с половиной человека 2003 - 2015 6 сезон

Постер к 6-му сезону сериала Два с половиной человека
Киноафиша Сериалы Два с половиной человека Сезоны Сезон 6
Two and a Half Men 18+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 22 сентября 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 24
Продолжительность сезона 8 часов 48 минут
О чем 6-й сезон сериала «Два с половиной человека»

В 6-м сезоне сериала «Два с половиной человека» Чарли сталкивается в закусочной со своей давней знакомой Крейси. Почти десять лет назад у них был страстный роман. Рядом с ней герой замечает мальчика, внешне очень напоминающего самого Чарли. Вскоре выясняется, что Крейси назвала сына Чаком. Чарли решает, что именно он приходится отцом этому ребенку. Мужчину мучит совесть. Чтобы усмирить душевные терзания, он выписывает на имя Крейси щедрый чек. Тем временем отношения Чарли с Аланом не ладятся. Причиной конфликта становятся 38 долларов, которые один брат одолжил у другого и забыл вернуть.

Рейтинг сериала

7.0
Оцените 12 голосов
7.1 IMDb

Список серий 6-го сезона сериала «Два с половиной человека»

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Этот тупица – плод нашей любви Taterhead Is Our Love Child
Сезон 6 Серия 1
22 сентября 2008
Закрой хлеборезку, Херб Pie Hole, Herb
Сезон 6 Серия 2
29 сентября 2008
Чертовы яйца по-бенедиктински Damn You, Eggs Benedict
Сезон 6 Серия 3
6 октября 2008
Флавин и Мавин The Flavin' and the Mavin'
Сезон 6 Серия 4
13 октября 2008
Подвязки в аду A Jock Strap in Hell
Сезон 6 Серия 5
20 октября 2008
Это всегда неделя нацистов It's Always Nazi Week
Сезон 6 Серия 6
3 ноября 2008
Лучшая штучка, что можно купить за деньги Best H.O. Money Can Buy
Сезон 6 Серия 7
10 ноября 2008
Рот Пиноккио Pinocchio's Mouth
Сезон 6 Серия 8
17 ноября 2008
Сачок из Бу The Mooch at the Boo
Сезон 6 Серия 9
24 ноября 2008
Он почуял ветчину, заволновался He Smelled the Ham, He Got Excited
Сезон 6 Серия 10
8 декабря 2008
Смазка дьявола The Devil's Lube
Сезон 6 Серия 11
15 декабря 2008
Слава Господу за сколиоз Thank God for Scoliosis
Сезон 6 Серия 12
12 января 2009
Я думаю, ты оскорбил Дона I Think You Offended Don
Сезон 6 Серия 13
19 января 2009
Дэвид Копперфилд подсыпал мне снотворного David Copperfield Slipped Me a Roofie
Сезон 6 Серия 14
2 февраля 2009
Давай начнем с кота I'd Like to Start with the Cat
Сезон 6 Серия 15
9 февраля 2009
Она все еще будет мертвой в перерыве She'll Still Be Dead at Halftime
Сезон 6 Серия 16
2 марта 2009
«За» или «нято»? The 'Ocu' or the 'Pado'?
Сезон 6 Серия 17
9 марта 2009
Огромная голова моего сына My Son's Enormous Head
Сезон 6 Серия 18
16 марта 2009
Правило двух пальцев The Two Finger Rule
Сезон 6 Серия 19
30 марта 2009
Привет, я Алан Кусто Hello, I Am Alan Cousteau
Сезон 6 Серия 20
13 апреля 2009
Выше благородных циклопов Above Exalted Cyclops
Сезон 6 Серия 21
27 апреля 2009
Лоток Сэра Ланцелота Sir Lancelot's Litter Box
Сезон 6 Серия 22
4 мая 2009
Доброе утро, миссис Баттерворф Good Morning, Mrs. Butterworth
Сезон 6 Серия 23
11 мая 2009
Бейсбол был лучше со стероидами Baseball with Better Steroids
Сезон 6 Серия 24
18 мая 2009
