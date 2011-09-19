Меню
Два с половиной человека 2003 - 2015 9 сезон

Постер к 9-му сезону сериала Два с половиной человека
Два с половиной человека Сезон 9

Two and a Half Men 18+
Оригинальное название Season 9
Название Сезон 9
Премьера сезона 19 сентября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 24
Продолжительность сезона 8 часов 48 минут
О чем 9-й сезон сериала «Два с половиной человека»

В 9-м сезоне сериала «Два с половиной человека» в семействе главных героев происходят колоссальные изменения. Чарли Харпер погибает под рельсами поезда. После трагической смерти брата Алан получает в наследство особняк на берегу Тихого океана. Но у него нет финансовой возможности содержать такой большой дом, и герой принимает решение выставить его на продажу. Коттедж в Малибу приобретает солидный мужчина по имени Уолден Смит. Некоторое время назад он развелся со своей супругой. Бракоразводный процесс был тяжелым, и Смит едва не свел счеты с жизнью. Уолден просит Алана остаться с ним, пока он не помирится со своей женой Бриджит.

7.1 IMDb
Список серий 9-го сезона сериала «Два с половиной человека»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Приятно познакомиться, Уолден Шмидт Nice to Meet You, Walden Schmidt
Сезон 9 Серия 1
19 сентября 2011
Люди, которые любят глазки People Who Love Peepholes
Сезон 9 Серия 2
26 сентября 2011
Большие девочки не бросаются едой Big Girls Don't Throw Food
Сезон 9 Серия 3
3 октября 2011
Девять волшебных пальцев Nine Magic Fingers
Сезон 9 Серия 4
10 октября 2011
Гигантский кот, держащий крендель A Giant Cat Holding a Churro
Сезон 9 Серия 5
17 октября 2011
Присядь и ожидай The Squat and the Hover
Сезон 9 Серия 6
24 октября 2011
Эти смешные японские туалеты Those Fancy Japanese Toilets
Сезон 9 Серия 7
31 октября 2011
Спасибо за секс Thank You for the Intercourse
Сезон 9 Серия 8
7 ноября 2011
Фотографии Фродо Frodo's Headshots
Сезон 9 Серия 9
14 ноября 2011
Аквариум со стеклянными глазами A Fishbowl Full of Glass Eyes
Сезон 9 Серия 10
21 ноября 2011
Какая же прекрасная взлетно-посадочная полоса What a Lovely Landing Strip
Сезон 9 Серия 11
5 декабря 2011
Один неверный шаг, Зимбабве! One False Move, Zimbabwe!
Сезон 9 Серия 12
12 декабря 2011
Медленно и по кругу Slowly and in a Circular Fashion
Сезон 9 Серия 13
2 января 2012
Опоссум на химиотерапии A Possum on Chemo
Сезон 9 Серия 14
16 января 2012
Герцогиня Тусклый мешок The Duchess of Dull-in-Sack
Сезон 9 Серия 15
6 февраля 2012
Спиртное, сонеты и содомия Sips, Sonnets and Sodomy
Сезон 9 Серия 16
13 февраля 2012
Только не в рот! Not in My Mouth!
Сезон 9 Серия 17
20 февраля 2012
Война против зубного камня The War Against Gingivitis
Сезон 9 Серия 18
27 февраля 2012
Палмдейл, фу Palmdale, Ech
Сезон 9 Серия 19
19 марта 2012
Бабушкин пирог Grandma's Pie
Сезон 9 Серия 20
9 апреля 2012
Мистер Шланг говорит «Да» Mr. Hose Says 'Yes'
Сезон 9 Серия 21
16 апреля 2012
Почему мы отказываемся от женщин Why We Gave Up Women
Сезон 9 Серия 22
30 апреля 2012
Трубочка в дырке от бублика The Straw in My Donut Hole
Сезон 9 Серия 23
7 мая 2012
О, смотри – Аль-Каида! Oh Look! Al-Qaeda!
Сезон 9 Серия 24
14 мая 2012
