В 9-м сезоне сериала «Два с половиной человека» в семействе главных героев происходят колоссальные изменения. Чарли Харпер погибает под рельсами поезда. После трагической смерти брата Алан получает в наследство особняк на берегу Тихого океана. Но у него нет финансовой возможности содержать такой большой дом, и герой принимает решение выставить его на продажу. Коттедж в Малибу приобретает солидный мужчина по имени Уолден Смит. Некоторое время назад он развелся со своей супругой. Бракоразводный процесс был тяжелым, и Смит едва не свел счеты с жизнью. Уолден просит Алана остаться с ним, пока он не помирится со своей женой Бриджит.