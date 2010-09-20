Меню
Два с половиной человека 2003 - 2015 8 сезон

Постер к 8-му сезону сериала Два с половиной человека
Киноафиша Сериалы Два с половиной человека Сезоны Сезон 8
Two and a Half Men 18+
Оригинальное название Season 8
Название Сезон 8
Премьера сезона 20 сентября 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 16
Продолжительность сезона 5 часов 52 минуты
О чем 8-й сезон сериала «Два с половиной человека»

В 8-м сезоне сериала «Два с половиной человека» Алан лучше узнает Линдси, маму близкого приятеля его сына. Джейк не в восторге от этого. Ему больше не нравится проводить уик-энды с отцом, и мальчик предпочитает оставаться с матерью и ее новым супругом. Замечая, что сын недоволен новой любовной интрижкой отца, Чарли решает подкупить подростка и заодно его приятеля Элриджа. Тем временем Алан случайно встречает свою бывшую возлюбленную Мелиссу и сообщает ей, что свободен и не прочь поразвлечься. Чарли осознает, что у него начинается зависимость от крепких алкогольных напитков. Он решает сбавить обороты и переключиться на вино и пиво.

Рейтинг сериала

7.0
Оцените 12 голосов
7.1 IMDb

Список серий 8-го сезона сериала «Два с половиной человека»

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Три девочки и серфер Three Girls and a Guy Named Bud
Сезон 8 Серия 1
20 сентября 2010
Бутылка вина и Джэкхэммер A Bottle of Wine and a Jackhammer
Сезон 8 Серия 2
27 сентября 2010
Пудинг под кактусом A Pudding-Filled Cactus
Сезон 8 Серия 3
4 октября 2010
Шлюхи, шлюхи, шлюхи Hookers, Hookers, Hookers
Сезон 8 Серия 4
11 октября 2010
Бессмертный Билли Джоел The Immortal Mr. Billy Joel
Сезон 8 Серия 5
18 октября 2010
Звенящее очарование твоего промаха Twanging Your Magic Clanger
Сезон 8 Серия 6
25 октября 2010
Вестник The Crazy Bitch Gazette
Сезон 8 Серия 7
1 ноября 2010
Весна на палочке Springtime on a Stick
Сезон 8 Серия 8
8 ноября 2010
Веселуха в центральной Африке A Good Time in Central Africa
Сезон 8 Серия 9
15 ноября 2010
Ух, ах, продолжай… Ow, Ow, Don't Stop
Сезон 8 Серия 10
22 ноября 2010
Парализован ниже пояса Dead from the Waist Down
Сезон 8 Серия 11
6 декабря 2010
Шоколадная фигня или мой щенок сдох Chocolate Diddlers or My Puppy's Dead
Сезон 8 Серия 12
13 декабря 2010
Скунс, собачье дерьмо и кетчуп Skunk, Dog, Crap and Ketchup
Сезон 8 Серия 13
3 января 2011
Высматривая японские подлодки Lookin' for Japanese Subs
Сезон 8 Серия 14
17 января 2011
Три проститутки и сыр на палочке Three Hookers and a Philly Cheesesteak
Сезон 8 Серия 15
7 февраля 2011
Тот чертов священник That Darn Priest
Сезон 8 Серия 16
14 февраля 2011
