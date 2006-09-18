Меню
Два с половиной человека 2003 - 2015 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Два с половиной человека
Two and a Half Men 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 18 сентября 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 24
Продолжительность сезона 8 часов 48 минут
О чем 4-й сезон сериала «Два с половиной человека»

В 4-м сезоне сериала «Два с половиной человека» проходит несколько месяцев со свадьбы Алана и Кэнди. Когда молодожены переезжают в отдельный дом, Чарли наконец вздыхает полной грудью и пытается вернуться к своим холостяцким привычкам. Но семейная жизнь Алана длится недолго. Мужчина с разбитым сердцем и глубочайшей депрессией снова появляется на пороге брата. Чарли всеми силами старается привести непутевого родственника в чувства и даже зовет в гости их мать, Эвелин Харпер. Одновременно с этим Чарли налаживает и свою личную жизнь. Чтобы впечатлить Дотти, он занимается серфингом. Эти уроки едва не оборачиваются несчастным случаем. 

Я работаю на Калигулу Working for Caligula
Сезон 4 Серия 1
18 сентября 2006
Кто такой сиськи с водкой? Who's Vod Kanockers?
Сезон 4 Серия 2
25 сентября 2006
Море – суровая возлюбленная The Sea Is a Harsh Mistress
Сезон 4 Серия 3
2 октября 2006
Обезьяна, курящая косяк A Pot Smoking Monkey
Сезон 4 Серия 4
9 октября 2006
Женщина, чья способность к зачатию доказана A Live Woman of Proven Fertility
Сезон 4 Серия 5
16 октября 2006
Прошу прощения за фривольность Apologies for the Frivolity
Сезон 4 Серия 6
23 октября 2006
Повторяющиеся толчки в его неразвитую голову Repeated Blows to His Unformed Head
Сезон 4 Серия 7
6 ноября 2006
Спускай собак Release the Dogs
Сезон 4 Серия 8
13 ноября 2006
Кори уже час как мертва Corey's Been Dead for an Hour
Сезон 4 Серия 9
20 ноября 2006
Целуя Авраама Линкольна Kissing Abraham Lincoln
Сезон 4 Серия 10
27 ноября 2006
Грецкие орехи и демерол Walnuts and Demerol
Сезон 4 Серия 11
11 декабря 2006
Кастрируя овец в Монтане Castrating Sheep in Montana
Сезон 4 Серия 12
8 января 2007
Не бойся, гонщик Don't Worry, Speed Racer
Сезон 4 Серия 13
22 января 2007
Это копченая колбаса, а не салями That's Summer Sausage, Not Salami
Сезон 4 Серия 14
5 февраля 2007
Мой проклятый «Сталкер» My Damn Stalker
Сезон 4 Серия 15
12 февраля 2007
У молодых тоже бывает мокрота Young People Have Phlegm Too
Сезон 4 Серия 16
19 февраля 2007
Я просто спала с коммунистом I Merely Slept with a Commie
Сезон 4 Серия 17
26 февраля 2007
В Хутервилле никогда не бывает дождя It Never Rains in Hooterville
Сезон 4 Серия 18
19 марта 2007
Гладкий, как кукла Кен Smooth As a Ken Doll
Сезон 4 Серия 19
9 апреля 2007
Тётя Майра мало писает Aunt Myra Doesn't Pee a Lot
Сезон 4 Серия 20
16 апреля 2007
В обёртках, ленточках и блёстках Tucked, Taped and Gorgeous
Сезон 4 Серия 21
23 апреля 2007
Кормушка мистера МакГлю Mr. McGlue's Feedbag
Сезон 4 Серия 22
30 апреля 2007
Муравьеды. Они совершенно бредово выглядят Anteaters. They're Just Crazy-lookin
Сезон 4 Серия 23
7 мая 2007
Проститутки и мороженое Prostitutes and Gelato
Сезон 4 Серия 24
14 мая 2007
