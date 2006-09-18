В 4-м сезоне сериала «Два с половиной человека» проходит несколько месяцев со свадьбы Алана и Кэнди. Когда молодожены переезжают в отдельный дом, Чарли наконец вздыхает полной грудью и пытается вернуться к своим холостяцким привычкам. Но семейная жизнь Алана длится недолго. Мужчина с разбитым сердцем и глубочайшей депрессией снова появляется на пороге брата. Чарли всеми силами старается привести непутевого родственника в чувства и даже зовет в гости их мать, Эвелин Харпер. Одновременно с этим Чарли налаживает и свою личную жизнь. Чтобы впечатлить Дотти, он занимается серфингом. Эти уроки едва не оборачиваются несчастным случаем.