В 10-м сезоне сериала «Два с половиной человека» проходит год после трагической кончины Чарли Харпера, талантливого музыканта и плейбоя, который пользовался успехом у женщин. Его старший брат Алан по-прежнему живет в особняке Чарли, который он получил в наследство, но продал олигарху Уолдену Смиту в связи с тяжелым финансовым положением. Уолден тяжело переживает разрыв со своей экс-супругой. Сын Алана Джейк уже учится в старшей школе и сталкивается с проблемами, характерными для подростка в его возрасте. В новом сезоне зрителей ждет еще больше веселых моментов и удивительных поворотов сюжета.