Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Два с половиной человека 2003 - 2015 10 сезон

Постер к 10-му сезону сериала Два с половиной человека
Киноафиша Сериалы Два с половиной человека Сезоны Сезон 10

Two and a Half Men 18+
Оригинальное название Season 10
Название Сезон 10
Премьера сезона 27 сентября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 23
Продолжительность сезона 8 часов 26 минут
О чем 10-й сезон сериала «Два с половиной человека»

В 10-м сезоне сериала «Два с половиной человека» проходит год после трагической кончины Чарли Харпера, талантливого музыканта и плейбоя, который пользовался успехом у женщин. Его старший брат Алан по-прежнему живет в особняке Чарли, который он получил в наследство, но продал олигарху Уолдену Смиту в связи с тяжелым финансовым положением. Уолден тяжело переживает разрыв со своей экс-супругой. Сын Алана Джейк уже учится в старшей школе и сталкивается с проблемами, характерными для подростка в его возрасте. В новом сезоне зрителей ждет еще больше веселых моментов и удивительных поворотов сюжета.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.1 IMDb
Написать отзыв
Список серий 10-го сезона сериала «Два с половиной человека» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Я изменил свое мнение о молоке I Changed My Mind About the Milk
Сезон 10 Серия 1
27 сентября 2012
Большая, плохая собака A Big Bag of Dog
Сезон 10 Серия 2
4 октября 2012
Четыре мяча, две биты и одна перчатка Four Balls, Two Bats and One Mitt
Сезон 10 Серия 3
11 октября 2012
Вы знаете, Леденец? You Do Know What the Lollipop's For
Сезон 10 Серия 4
18 октября 2012
Это не то, о чем говорят в Амстердаме That's Not What They Call It in Amsterdam
Сезон 10 Серия 5
25 октября 2012
Хорьки атакуют! Ferrets, Attack!
Сезон 10 Серия 6
1 ноября 2012
Избегайте китайскую горчицу Avoid the Chinese Mustard
Сезон 10 Серия 7
8 ноября 2012
Что сказал мой гинеколог Something My Gynecologist Said
Сезон 10 Серия 8
15 ноября 2012
Я кричу когда пи-пи I Scream When I Pee
Сезон 10 Серия 9
29 ноября 2012
Гайка Джонсона One Nut Johnson
Сезон 10 Серия 10
6 декабря 2012
Пришейте Санте хвост Give Santa a Tail-Hole
Сезон 10 Серия 11
13 декабря 2012
Добро пожаловать в Аланкрест Welcome to Alancrest
Сезон 10 Серия 12
3 января 2013
Возьми ручку и встань в очередь Grab a Feather and Get in Line
Сезон 10 Серия 13
10 января 2013
Беги, Стивен, беги! Run, Steven Staven! Run!
Сезон 10 Серия 14
31 января 2013
Сделай тату, пирсинг или прокол Paint It, Pierce It or Plug It
Сезон 10 Серия 15
7 февраля 2013
Фора: Толстый, летающий ребенок Advantage: Fat, Flying Baby
Сезон 10 Серия 16
14 февраля 2013
Тайны средней школы Трогвартен Throgwarten Middle School Mysteries
Сезон 10 Серия 17
21 февраля 2013
В 9:04 от Пембертона The 9:04 from Pemberton
Сезон 10 Серия 18
7 марта 2013
Кто-то украл ложку Big Episode. Someone Stole a Spoon
Сезон 10 Серия 19
14 марта 2013
Бугагашеньки! Это из тв-шоу Bazinga! That's from a TV Show
Сезон 10 Серия 20
4 апреля 2013
Еще одна ночь с Нилом Даймондом Another Night with Neil Diamond
Сезон 10 Серия 21
25 апреля 2013
Моя безрассудная Видалия My Bodacious Vidalia
Сезон 10 Серия 22
2 мая 2013
Коровы, приготовьтесь к чаевым Cows, Prepare to Be Tipped
Сезон 10 Серия 23
9 мая 2013
График выхода всех сериалов
Это вам не проходняк: 7 свежих российских военных драм, которые оказались мощнее блокбастеров
В лидеры HBO Max внезапно вырвался этот хоррор по Стивену Кингу: зрители в кинотеатрах его так и не увидели
Даже мэтры российского кино не осилили сценарий фильма «Груз 200»: вот кто отказался сниматься в хите Балабанова
Нежить наносит ответный удар: на шокирующий финал «Марвел Зомби» создателей мульта вдохновили «Звездные войны»
Дома, машины и песок: лишь знатоки советских комедий пройдут тест без ошибок — угадайте 5 кинолент по первому кадру
На операх и врачах свет клином не сошелся: Никита Панфилов опять играет бюджетника в сериале НТВ
«Вдруг свою смуглянку я в отряде повстречал»: поющая эскадрилья из «В бой идут одни старики» существовала на самом деле
«У вас мозги закипят и вытекут»: Татум не мог и представить, какое безумие подготовили братья Руссо в «Мстители: Судный день»
«Опять ты мне эту … поставила?!»: тест пройдут только смотревшие «Белое солнце пустыни» больше двух раз — вспомните 5 цитат
Абонент скорее жив, чем мертв: посмотрел «Бар "Один звонок"» и не пожалел — после финала и смешно, и грустно
Новый сезон «Игры престолов» напрашивается сам собой: и виной всему Санса — ее ветка повергнет Вестерос в хаос
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше