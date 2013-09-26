Меню
Два с половиной человека 2003 - 2015 11 сезон

Постер к 11-му сезону сериала Два с половиной человека
Киноафиша Сериалы Два с половиной человека Сезоны Сезон 11

Two and a Half Men 18+
Оригинальное название Season 11
Название Сезон 11
Премьера сезона 26 сентября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 22
Продолжительность сезона 8 часов 4 минуты
О чем 11-й сезон сериала «Два с половиной человека»

В 11-м сезоне сериала «Два с половиной человека» к Алану приезжает внебрачная дочь его покойного брата Джейн. Ей любопытно, почему дядя по-прежнему живет в особняке с Уолденом. Того тоже заботит этот вопрос, ведь у обоих мужчин вполне традиционная сексуальная ориентация. Тем временем Алан зовет в гости свою мать Эвелин, чтобы она познакомилась с внучкой, которую раньше никогда не видела. А бывшая возлюбленная Алана Линдси хочет, чтобы они возобновили романтические отношения. Джейк отправляется служить в армию. Уолден собирается жениться на Зои. Он хочет пригласить Алана на торжество. 

Наннаннаннан Nangnangnangnang
Сезон 11 Серия 1
26 сентября 2013
Мне кажется, я переспал с Люсиль Болл\ I Think I Banged Lucille Ball
Сезон 11 Серия 2
3 октября 2013
Неблагословлённая булочка This Unblessed Biscuit
Сезон 11 Серия 3
10 октября 2013
Ушка, ушка, пьяная шлюшка Clank, Clank, Drunken Skank
Сезон 11 Серия 4
17 октября 2013
Алан Харпер, дамский угодник с 2003 года Alan Harper, Pleasing Women Since 2003
Сезон 11 Серия 5
24 октября 2013
Правосудие в звездно-полосатых брюках Justice in Star-Spangled Hot Pants
Сезон 11 Серия 6
7 ноября 2013
Особый вид лесбиянок-зомби Some Kind of Lesbian Zombie
Сезон 11 Серия 7
14 ноября 2013
Мистер Уолден умер. Я убираю в комнате Mr. Walden, He Die. I Clean Room.
Сезон 11 Серия 8
21 ноября 2013
Адвокат по несчастным случаям номер один Numero Uno Accidente Lawyer
Сезон 11 Серия 9
5 декабря 2013
И водку, и газировку, и в блендер, и смешать. On Vodka, on Soda, on Blender, on Mixer!
Сезон 11 Серия 10
12 декабря 2013
Электрошокер в сиськах Tazed in the Lady Nuts
Сезон 11 Серия 11
2 января 2014
Бейсбол. Грудь. Грудь. Бейсбол. Baseball. Boobs. Boobs. Baseball.
Сезон 11 Серия 12
9 января 2014
Укуси меня, Верховный суд Bite Me, Supreme Court
Сезон 11 Серия 13
30 января 2014
Налейте мятного ликера на три пальца Three Fingers of Crème de Menthe
Сезон 11 Серия 14
6 февраля 2014
Деньги на такси и пузырек пенициллина Cab Fare and a Bottle of Penicillin
Сезон 11 Серия 15
27 февраля 2014
Как избавиться от Алана Харпера How to Get Rid of Alan Harper
Сезон 11 Серия 16
6 марта 2014
Добро пожаловать домой, Джейк Welcome Home, Jake
Сезон 11 Серия 17
13 марта 2014
Вестсайдская история West Side Story
Сезон 11 Серия 18
3 апреля 2014
Лан Мао Ши Зай Ву Динь Шан Lan Mao Shi Zai Wuding Shang
Сезон 11 Серия 19
10 апреля 2014
Лотта Делис в Малой Армении Lotta Delis in Little Armenia
Сезон 11 Серия 20
24 апреля 2014
Позвоните 1–900-Крутая-Смесь Dial 1-900-Mix-a-Lot
Сезон 11 Серия 21
1 мая 2014
О, Уолд-И, хорошие времена впереди Oh WALD-E, Good Times Ahead
Сезон 11 Серия 22
8 мая 2014
