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Супермен: Человек завтрашнего дня
Superman: Man Of Tomorrow
Супермен: Человек завтрашнего дня, 2020
2020 / США
6.4
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Жанр:
анимация
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о выходе в прокат
О фильме
Оригинальная история о приключениях молодого Супермена.
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6.4
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
Год выпуска
2020
Премьера онлайн
23 августа 2020
Премьера в мире
23 августа 2020
Режиссер
Крис Палмер
В ролях
Даррен Крисс
Александра Даддарио
Закари Куинто
Райан Херст
Все актеры и съемочная группа
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саундтрек мультфильма
Супермен: Человек завтрашнего дня
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9 января 2022 12:00
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