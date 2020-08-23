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Супермен: Человек завтрашнего дня
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Superman: Man Of Tomorrow

Супермен: Человек завтрашнего дня, 2020

2020 / США
6.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Оригинальная история о приключениях молодого Супермена.

6.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 23 августа 2020
Премьера в мире 23 августа 2020
Режиссер
Крис Палмер
В ролях
Даррен Крисс
Даррен Крисс
Александра Даддарио
Александра Даддарио
Закари Куинто
Закари Куинто
Райан Херст
Райан Херст
Все актеры и съемочная группа
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8.363636
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Постер мультфильма Супермен: Человек завтрашнего дня 2 постера
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9 января 2022 12:00
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