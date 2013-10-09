Герои фантастического сериала «Люди будущего» – обычные подростки, которым в ходе человеческой эволюции достались опасные сверхъестественные способности. Стивен с детства умеет телепортироваться, двигать предметы, не касаясь их, и читать мысли других людей. Его родной дядя Джед держит парня и подобных ему ребят в подземной лаборатории, изучая их способности и пытаясь синтезировать особый ген их организма в искусственных условиях. Но в голове Стивена неожиданно появляется голос, который говорит ему бежать.