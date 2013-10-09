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Постер сериала Люди будущего
Постер сериала Люди будущего
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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2 постера
Киноафиша Сериалы Люди будущего

Люди будущего (2013 - 2014)

The Tomorrow People 18+
Год выпуска 2013
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал The CW
Продолжительность сериала 16 часов 30 минут

О чем сериал

Герои фантастического сериала «Люди будущего» – обычные подростки, которым в ходе человеческой эволюции достались опасные сверхъестественные способности. Стивен с детства умеет телепортироваться, двигать предметы, не касаясь их, и читать мысли других людей. Его родной дядя Джед держит парня и подобных ему ребят в подземной лаборатории, изучая их способности и пытаясь синтезировать особый ген их организма в искусственных условиях. Но в голове Стивена неожиданно появляется голос, который говорит ему бежать.

В ролях
В ролях
Алекса ПенаВега
Алекса ПенаВега
Марк Пеллегрино
Марк Пеллегрино
Сара Кларк
Сара Кларк
Карли Поуп
Карли Поуп
Пейтон Лист
Пейтон Лист
Джеффри Пирс
Джеффри Пирс
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Сезоны
Люди будущего - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 22 эпизода
 
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