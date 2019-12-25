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мало голосов Рейтинг IMDb: 6
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Киноафиша Сериалы Общее дело
Общее дело (2019 - …) The Commons
Год выпуска 2019
Страна Австралия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Продолжительность 6 часов 0 минут
О чем сериал

«Общее дело» — австралийский сериал, снятый в жанре научной фантастики. Действие шоу разворачивается в не очень далеком будущем, когда наша планета оказывается на грани климатической катастрофы. По ходу развития сюжета создатели сериала пытаются показать, как меняются этические границы в цивилизованном обществе. Кроме того, они стремятся определить место человечества во вселенной, а также его роль в спасении Земли. Отдельное место в шоу занимает тема материнства как высшего акта веры в людскую расу.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джоанн Фроггатт
Джоанн Фроггатт Eadie Boulay
Райан Корр
Райан Корр Shay Levine
Андреа Деметриадес
Руперт Пенри-Джонс
Руперт Пенри-Джонс Dominic "Dom" Boulay
Джон Уотерс
Джон Уотерс
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Общее дело - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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