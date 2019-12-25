«Общее дело» — австралийский сериал, снятый в жанре научной фантастики. Действие шоу разворачивается в не очень далеком будущем, когда наша планета оказывается на грани климатической катастрофы. По ходу развития сюжета создатели сериала пытаются показать, как меняются этические границы в цивилизованном обществе. Кроме того, они стремятся определить место человечества во вселенной, а также его роль в спасении Земли. Отдельное место в шоу занимает тема материнства как высшего акта веры в людскую расу.