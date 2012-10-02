Непутевый отец сбежал, проигравшись в дым, а дочь, 17-летнюю Нанами Момодзоно, грубые люди в черном выбросили из дома. Бедняжка вместе с пожитками отправилась в парк и вдруг среди ночи услышала голос, умолявший спасти от злой собаки. Прогнав не такого уж страшного пса, Нанами разговорилась с симпатичным незнакомцем и незаметно выложила свою печальную историю. Парень, назвавшийся Микагэ, пожалел девушку и в благодарность предложил ей пожить в его доме. Сам же он возвращаться не хочет, поскольку дома давно не был, ну и Томоэ наверняка в ярости. Встревать между гулякой и, похоже, ревнивой женой Момодзоно не хотелось, но и на скамейке ночевать не сахар, так что она взяла нехитрую карту и отправилась искать новое жилье.