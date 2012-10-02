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Постер сериала Очень приятно, Бог
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Киноафиша Сериалы Очень приятно, Бог

Очень приятно, Бог (2012 - 2015)

Kamisama Hajimemashita 18+
Год выпуска 2012
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал TV Tokyo
Продолжительность сериала 10 часов 25 минут

О чем сериал

Непутевый отец сбежал, проигравшись в дым, а дочь, 17-летнюю Нанами Момодзоно, грубые люди в черном выбросили из дома. Бедняжка вместе с пожитками отправилась в парк и вдруг среди ночи услышала голос, умолявший спасти от злой собаки. Прогнав не такого уж страшного пса, Нанами разговорилась с симпатичным незнакомцем и незаметно выложила свою печальную историю. Парень, назвавшийся Микагэ, пожалел девушку и в благодарность предложил ей пожить в его доме. Сам же он возвращаться не хочет, поскольку дома давно не был, ну и Томоэ наверняка в ярости. Встревать между гулякой и, похоже, ревнивой женой Момодзоно не хотелось, но и на скамейке ночевать не сахар, так что она взяла нехитрую карту и отправилась искать новое жилье.

В ролях
В ролях
Акира Исида
Акира Исида
Судзуко Мимори
Синносукэ Татибана
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Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Сезоны
Очень приятно, Бог - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 13 эпизодов
 
Очень приятно, Бог - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2015, 12 эпизодов
 
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