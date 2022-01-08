Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Любовь с иголочки
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Оцените
Киноафиша Сериалы Любовь с иголочки
Любовь с иголочки (2022 - 2022) Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru 18+
Год выпуска 2022
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность 6 часов 0 минут
О чем сериал

Аниме-сериал «Любовь с иголочки» – это история о юноше, который стал аутсайдером среди сверстников из-за своего увлечения фарфоровыми куклами. После занятий в школе он проводит время в одиночестве, находя утешение в пошиве одежды для своей коллекции. Когда-то его дед занимался изготовлением кукол из фарфора, и герой мечтает тоже овладеть этим мастерством. Марин Китагава – первая красавица в школе, всегда окруженная толпой воздыхателей. Никто даже предположить не мог, что ее привлечет такой парень.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ацуми Танэдзаки
Сёя Исигэ
Хина Сугута
Ларисса Таго Такэда
Томоё Такаянаги
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Любовь с иголочки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Этим 4 знакам Зодиака не суждено разбогатеть, несмотря на все усилия
Бывший сотрудник Малахова выдал грязную правду о шоу: не гнушаются ничем
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Фото: как бы выглядели дети Нади и Жени из «Иронии судьбы»
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Сложный тест про кино СССР: сможете пройти его на все 10/10?
Их обожал весь Союз, а умерли в нищете: актеры СССР, оставшиеся ни с чем
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Приложение киноафиши