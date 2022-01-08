Аниме-сериал «Любовь с иголочки» – это история о юноше, который стал аутсайдером среди сверстников из-за своего увлечения фарфоровыми куклами. После занятий в школе он проводит время в одиночестве, находя утешение в пошиве одежды для своей коллекции. Когда-то его дед занимался изготовлением кукол из фарфора, и герой мечтает тоже овладеть этим мастерством. Марин Китагава – первая красавица в школе, всегда окруженная толпой воздыхателей. Никто даже предположить не мог, что ее привлечет такой парень.