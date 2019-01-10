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Постер сериала Пять невест
Постер сериала Пять невест
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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2 постера
Киноафиша Сериалы Пять невест

Пять невест (2019 - 2021)

5 toubun no hanayome 18+
Год выпуска 2019
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал TBS
Продолжительность сериала 9 часов 36 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается обычный японский школьник по имени Футаро Уэсуги. Он учится в старших классах и тяготится отсутствием финансовых возможностей. Чтобы немного подзаработать, подросток решает заняться репетиторством. Его первыми ученицами становятся пять одноклассниц, которые являются к тому же сестрами-близнецами. Они не любят учиться и в любой момент могут быть отчислены. О том, чтобы сделать из них примерных учениц, главному герою пока и мечтать не приходится, сначала надо расположить девушек к себе.

В ролях
В ролях
Кана Ханадзава
Кана Ханадзава
Ёсицугу Мацуока
Ёсицугу Мацуока
Ayana Taketatsu
Аянэ Сакура
Аянэ Сакура
Инори Минасэ
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Сезоны
Пять невест - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 12 эпизодов
 
Пять невест - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 12 эпизодов
 
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