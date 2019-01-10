В центре событий оказывается обычный японский школьник по имени Футаро Уэсуги. Он учится в старших классах и тяготится отсутствием финансовых возможностей. Чтобы немного подзаработать, подросток решает заняться репетиторством. Его первыми ученицами становятся пять одноклассниц, которые являются к тому же сестрами-близнецами. Они не любят учиться и в любой момент могут быть отчислены. О том, чтобы сделать из них примерных учениц, главному герою пока и мечтать не приходится, сначала надо расположить девушек к себе.