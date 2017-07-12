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Постер сериала Добро пожаловать в класс превосходства
Постер сериала Добро пожаловать в класс превосходства
Постер сериала Добро пожаловать в класс превосходства
Постер сериала Добро пожаловать в класс превосходства
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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4 постера
Киноафиша Сериалы Добро пожаловать в класс превосходства

Добро пожаловать в класс превосходства (2017 - …)

Yôkoso jitsuryoku shijô shugi no kyôshitsu e 18+
Год выпуска 2017
Страна Япония
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал AT-X
Продолжительность сериала 15 часов 50 минут

О чем сериал

Старшая школа Кодо Икусэи — престижное учебное заведение, практически 100% выпускников которого впоследствии поступают в университеты или устраиваются на солидную высокооплачиваемую работу. Ученики школы не ограничены в выборе стилей причёсок или аксессуаров. На первый взгляд, школа кажется райским местом, но в действительности всеми благами пользуются лишь отличники.

Киётака Аянокодзи во время вступительных экзаменов он допустил грубейшую ошибку, в результате чего был отправлен в класс D, куда попадают ученики-«отбросы», над которыми издевается вся остальная школа. Но после знакомства с одноклассниками Судзунэ Хорикитой и Кикё Кусидой его жизнь начинает меняться.

В ролях
В ролях
Мао Итимити
Yurika Kubo
Акари Кито
Акари Кито
Сёя Тиба
Нао Тояма
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
7.7 IMDb
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Сезоны
Добро пожаловать в класс превосходства - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 12 эпизодов
 
Добро пожаловать в класс превосходства - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 13 эпизодов
 
Добро пожаловать в класс превосходства - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2024, 13 эпизодов
 
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