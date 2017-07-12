Старшая школа Кодо Икусэи — престижное учебное заведение, практически 100% выпускников которого впоследствии поступают в университеты или устраиваются на солидную высокооплачиваемую работу. Ученики школы не ограничены в выборе стилей причёсок или аксессуаров. На первый взгляд, школа кажется райским местом, но в действительности всеми благами пользуются лишь отличники.

Киётака Аянокодзи во время вступительных экзаменов он допустил грубейшую ошибку, в результате чего был отправлен в класс D, куда попадают ученики-«отбросы», над которыми издевается вся остальная школа. Но после знакомства с одноклассниками Судзунэ Хорикитой и Кикё Кусидой его жизнь начинает меняться.