«Торадора!» – это романтический аниме-сериал о семнадцатилетнем японском школьнике Рюдзи и его однокласснице Тайге. Парень переводится в новую школу и сразу же попадает в любовный многоугольник. Он понимает, что теперь ему предстоит учиться в одном классе со своей неразделенной любовью – красавицей Минори. Случайно Рюдзи узнает, что лучшая подруга Минори Тайга безответно влюблена в его близкого приятеля Юсаку. Молодые люди решают объединить свои усилия и совместным умом добиться расположения избранников.