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Киноафиша Сериалы Торадора!
Торадора! (2008 - 2009) Toradora! 12+
Год выпуска 2008
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал TV Tokyo
Продолжительность 10 часов 25 минут
О чем сериал

«Торадора!» – это романтический аниме-сериал о семнадцатилетнем японском школьнике Рюдзи и его однокласснице Тайге. Парень переводится в новую школу и сразу же попадает в любовный многоугольник. Он понимает, что теперь ему предстоит учиться в одном классе со своей неразделенной любовью – красавицей Минори. Случайно Рюдзи узнает, что лучшая подруга Минори Тайга безответно влюблена в его близкого приятеля Юсаку. Молодые люди решают объединить свои усилия и совместным умом добиться расположения избранников.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Риэ Кугимия
Риэ Кугимия
Hirofumi Nojima
Yui Horie
Eri Kitamura
Хироюки Ёсино
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Торадора! - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2008, 25 эпизодов
 
Кадры из сериала
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