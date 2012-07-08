Однажды в школе Ямабоси встретились и подружились три девушки и двое парней: Тайчи Яэгаси, Иори Нагасе, Химеко Инаба, Юи Кирияма и Йошифуми Аоки. Молодые люди усердно учатся и веселятся, но в один момент в комнате номер 401, которую занимает один из школьных кружков, начинают происходить странные вещи. Внезапно Аоки и Юи меняются телами, и то же самое начинает происходить с другими членами клуба, приводя в беспорядок их повседневную жизнь. Эта связь начинает обнажать болезненные шрамы, скрытые в сердцах каждого из них. Спокойная жизнь друзей разрушается, кардинально меняя их отношения. И теперь им предстоит разобраться в причинах происходящего, пока чье-нибудь чужое «я» не внесло нечто непоправимое в их жизнь.