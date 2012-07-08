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Постер сериала Связь сердец
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Киноафиша Сериалы Связь сердец

Связь сердец (2012 - 2012)

Kokoro Connect 18+
Год выпуска 2012
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 7 часов 5 минут

О чем сериал

Однажды в школе Ямабоси встретились и подружились три девушки и двое парней: Тайчи Яэгаси, Иори Нагасе, Химеко Инаба, Юи Кирияма и Йошифуми Аоки. Молодые люди усердно учатся и веселятся, но в один момент в комнате номер 401, которую занимает один из школьных кружков, начинают происходить странные вещи. Внезапно Аоки и Юи меняются телами, и то же самое начинает происходить с другими членами клуба, приводя в беспорядок их повседневную жизнь. Эта связь начинает обнажать болезненные шрамы, скрытые в сердцах каждого из них. Спокойная жизнь друзей разрушается, кардинально меняя их отношения. И теперь им предстоит разобраться в причинах происходящего, пока чье-нибудь чужое «я» не внесло нечто непоправимое в их жизнь.

В ролях
В ролях
Миюки Савасиро
Миюки Савасиро
Takahiro Mizushima
Аки Тоёсаки
Хисако Канэмото
Такума Тэрасима
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Сезоны
Связь сердец - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 17 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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