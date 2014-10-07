События фантастического аниме-сериала «Рассвет Йоны» разворачиваются в сказочном королевстве Коука, где правит клан Ветра. Юная принцесса Йона с детства окружена всеобщей любовью и вниманием, она готовится выйти замуж за красавца-кузена Суона и возглавить страну. Но принц делает ей неожиданный «подарок» на совершеннолетие: он убивает всю ее семью и сам занимает трон. Девушка спасается с помощью личного охранника и друга детства Сон Хака. Тот выводит ее из дворца и решает отвезти на восток к родне из клана.