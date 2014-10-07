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5.4 Рейтинг IMDb: 8
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Киноафиша Сериалы Рассвет Йоны

Рассвет Йоны (2014 - 2015)

Akatsuki no Yona 18+
Год выпуска 2014
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал AT-X
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут
О чем сериал

События фантастического аниме-сериала «Рассвет Йоны» разворачиваются в сказочном королевстве Коука, где правит клан Ветра. Юная принцесса Йона с детства окружена всеобщей любовью и вниманием, она готовится выйти замуж за красавца-кузена Суона и возглавить страну. Но принц делает ей неожиданный «подарок» на совершеннолетие: он убивает всю ее семью и сам занимает трон. Девушка спасается с помощью личного охранника и друга детства Сон Хака. Тот выводит ее из дворца и решает отвезти на восток к родне из клана.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Нобухико Окамото
Нобухико Окамото Shin-Ah
Хиро Симоно
Хиро Симоно Zeno
Masakazu Morita Kija
Tomoaki Maeno Hak Son
Дзюнко Минагава
Дзюнко Минагава Yoon
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Рассвет Йоны - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 24 эпизода
 
Кадры из сериала
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