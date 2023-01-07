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Постер сериала Ангел по соседству
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Киноафиша Сериалы Ангел по соседству

Ангел по соседству (2023 - 2023)

Otonari no Tenshi-sama ni Itsunomanika Dame Ningen ni Sareteita Ken 18+
Год выпуска 2023
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 4 часа 48 минут

О чем сериал

Аманэ Фудзимия — обычный старшеклассник, известный как одиночка. Он немного ленив, неряшлив и не слишком общителен, но обладает способностью трезво оценивать окружающую ситуацию, что помогает ему избегать неприятностей. Махиру Сина, его соседка, — полная противоположность. Яркая, общительная и красивая, она легко становится самой популярной девушкой в школе. На первый взгляд, между ними нет ничего общего, но, как это часто бывает, противоположности притягиваются. Однажды, возвращаясь домой после занятий, Аманэ замечает Махиру, одиноко сидящую на качелях. Промокшая и подавленная, она привлекает его внимание. Парень не может пройти мимо и отдает ей свой зонт, после чего спешно уходит. Однако его доброта не остается незамеченной: на следующий день Аманэ заболевает, и Махиру, заметив его недомогание, решает позаботиться о своём соседе. Так начинается романтическая история, наполненная теплотой, заботой и забавными моментами.

Ангел по соседству - трейлер первого сезона
Ангел по соседству  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Кэнсё Оно
Таку Ясиро
Манака Ивами
Манака Ивами
Харука Сираиси
Кономи Инагаки
Таито Бан
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Сезоны
Ангел по соседству - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 12 эпизодов
 
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