Аманэ Фудзимия — обычный старшеклассник, известный как одиночка. Он немного ленив, неряшлив и не слишком общителен, но обладает способностью трезво оценивать окружающую ситуацию, что помогает ему избегать неприятностей. Махиру Сина, его соседка, — полная противоположность. Яркая, общительная и красивая, она легко становится самой популярной девушкой в школе. На первый взгляд, между ними нет ничего общего, но, как это часто бывает, противоположности притягиваются. Однажды, возвращаясь домой после занятий, Аманэ замечает Махиру, одиноко сидящую на качелях. Промокшая и подавленная, она привлекает его внимание. Парень не может пройти мимо и отдает ей свой зонт, после чего спешно уходит. Однако его доброта не остается незамеченной: на следующий день Аманэ заболевает, и Махиру, заметив его недомогание, решает позаботиться о своём соседе. Так начинается романтическая история, наполненная теплотой, заботой и забавными моментами.