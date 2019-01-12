Миюки Сироганэ — признанный молодой гений, имеющий высокие оценки по всем предметам и возглавляющий школьный совет одной из самых престижных школ страны. Парень работает вместе с Кагуей Синомией — вице-президентом и по совместительству первой красавицей школы. Хотя ребята не состоят в отношениях, но окружающие считают их отличной парой. Проработав бок о бок длительное время, герои осознают появившиеся друг к другу чувства, однако никто из них не хочет признаваться, считая это слабостью. И теперь они готовы совершать любые, даже самые безумные поступки, чтобы получить признание.