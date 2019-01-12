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Постер к сериалу Госпожа Кагуя: В любви как на войне
Постер к сериалу Госпожа Кагуя: В любви как на войне
Постер к сериалу Госпожа Кагуя: В любви как на войне
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 8.5
Оцените
3 постера
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 8.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Госпожа Кагуя: В любви как на войне
Госпожа Кагуя: В любви как на войне (2019 - …) Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Renai Zunousen
Год выпуска 2019
Страна Япония
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность 14 часов 48 минут
О чем сериал

Миюки Сироганэ — признанный молодой гений, имеющий высокие оценки по всем предметам и возглавляющий школьный совет одной из самых престижных школ страны. Парень работает вместе с Кагуей Синомией — вице-президентом и по совместительству первой красавицей школы. Хотя ребята не состоят в отношениях, но окружающие считают их отличной парой. Проработав бок о бок длительное время, герои осознают появившиеся друг к другу чувства, однако никто из них не хочет признаваться, считая это слабостью. И теперь они готовы совершать любые, даже самые безумные поступки, чтобы получить признание.

 

Госпожа Кагуя: В любви как на войне - трейлер третьего сезона
Госпожа Кагуя: В любви как на войне
трейлер третьего сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Рина Хидака Kobachi Osaragi
Ютака Аояма Narrator
Макото Фурукава Miyuki Shirogane
Момо Асакура Nagisa Kashiwagi
Мию Томита
Мию Томита Miko Iino
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Госпожа Кагуя: В любви как на войне - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 12 эпизодов
 
Госпожа Кагуя: В любви как на войне - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 12 эпизодов
 
Госпожа Кагуя: В любви как на войне - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 13 эпизодов
 
Кадры из сериала
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