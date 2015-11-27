Корона на Рождество, 2015

Дэника МакКеллар рассказала в интервью, что температура в день съемок сцены со снежными ангелочками составляла 26 градусов тепла. Весь снег в Румынии был фальшивым.

Сцена, в которой Элли объясняет Теодоре дроби с помощью кусочков печенья — это намек на вторую деятельность актрисы Дэники МакКеллар, сыгравшей главную роль. Она является писательницей, автором серии детских книг, популяризирующих математику.

Когда Элли и Теодора возвращаются из теплицы с банками червей, Элли говорит Теодоре, что ее червь похож на Элли. Актрису, играющую юную принцессу Теодору, на самом деле зовут Элли Боттерилл.

Премьера фильма состоялась 27 ноября 2015 года на телеканале “Hallmark” в рамках ежегодного сезонного блока рождественских фильмов и программ “Обратный отсчет до Рождества”.

Телеканал “Starz” выбрал двух актеров с телеканала “Hallmark” на ключевые роли в своих сериалах: Руперт Пенри-Джонс (который в этом фильме сыграл Макса) получил роль Томаса Гамильтона в “Черных парусах”, а Сэм Хьюэн (который снимался в другом фильме предрождественского блока “Принцесса на Рождество”) роль Джейми в “Чужестранке”. Один играет короля, который увлекся американской гувернанткой из Бруклина, другой — принца, который женится на своей невестке из Буффало, которая является опекуном его племянницы и племянника.

Порода лошади, которая принадлежит королю — фризская.

Фильм содержит три оригинальные песни, специально написанные для него режиссером Алексом Заммом и его соавтором Алексом Герингасом.

Небольшие роли камео получили мама и сын Дэники МакКеллар, Махайла и Драко. В кадре они любуются рождественской елкой.

Сыгравшая главную роль Дэника МакКеллар снялась в еще нескольких рождественских фильмах телеканала “Hallmark”: “Моя рождественская мечта”, “Поцелуй у костра”, “Любовь и солнце” и “Рождество в Долливуде”.

Об участии Дэники МакКеллар в фильмах телеканала “Hallmark” дважды в шутку упоминается в фильме Райана Джонсона “Достать ножи”. Дэника призналась, что когда услышала свое имя, то почувствовала, что ее словно оглушило световой гранатой — настолько неожиданно это прозвучало.

На самом деле в Нью-Йорке нет отеля “Pullman”.

В английской версии к королю часто обращаются «Ваше Высочество» («Your Highness»), хотя по правилам к нему следует обращаться «Ваше Величество» («Your Majesty»).