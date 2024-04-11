Большое количество наркотиков поступает в Казахстан из Афганистана. Чтобы остановить это, должна быть создана специальная группа. Министерство принимает решение послать туда разведчика Ораза и двух его друзей, которые участвовали в войне в Афганистане и хорошо знают страну. К трем ветеранам присоединяется молодой разведчик, презирающий «стариков». Им предстоит решить проблему наркотиков, несмотря на конфликт между двумя поколениями.