Афган

Афган

Біздің жігіттер. Афган 18+
О фильме

Большое количество наркотиков поступает в Казахстан из Афганистана. Чтобы остановить это, должна быть создана специальная группа. Министерство принимает решение послать туда разведчика Ораза и двух его друзей, которые участвовали в войне в Афганистане и хорошо знают страну. К трем ветеранам присоединяется молодой разведчик, презирающий «стариков». Им предстоит решить проблему наркотиков, несмотря на конфликт между двумя поколениями.

Афган - трейлер
Афган  трейлер
Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 11 апреля 2024
Дата выхода
11 апреля 2024 Казахстан 16+
9 мая 2024 Узбекистан 16+
Производство Filmmakers
Другие названия
Bizdin zhigitter. Afghan, Our Men. Afghan, Біздің жігіттер. Афган, Nossos Caras. Afegão, Our Guys. Afghan, Наши парни. Афган, Наші хлопці. Афган, 我らが兵士たち：アフガン
Режиссер
Ерасыл Байболов
В ролях
Алмат Сакатов
Бейнур Баймухамбетов
Ұлан Нүсіпәлі
Еркебулан Токтар
Фильмы про Афганистан Фильмы про Афганистан

Афган - трейлер
Афган Трейлер
