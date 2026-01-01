Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Якутска Кинотеатры Geek Cafe Киноклуб Geek Cafe (Якутск) на карте

Кинотеатр Geek Cafe (Якутск) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

1.1 км
Cinema Center ул. Кирова, 18г
5
1.4 км
Лена просп. Ленина, 45
5
1.4 км
Республика проспект Ленина 45
5
1.5 км
Сандаар ул. Лермонтова, 128
5
1.5 км
Центральный пр.Ленина,12
5
2.4 км
Качели 203-й микрорайон, 2г
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
2026, Россия, комедия
Граница
Граница
2025, Россия, ужасы
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
