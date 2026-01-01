Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Якутск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Якутска
Кинотеатры
Geek Cafe
Киноклуб Geek Cafe (Якутск) на карте
Киноклуб Geek Cafe (Якутск) на карте
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Фотографии
Кинотеатр Geek Cafe (Якутск) на карте
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
1.1
км
Cinema Center
ул. Кирова, 18г
5
1.4
км
Лена
просп. Ленина, 45
5
1.4
км
Республика
проспект Ленина 45
5
1.5
км
Сандаар
ул. Лермонтова, 128
5
1.5
км
Центральный
пр.Ленина,12
5
2.4
км
Качели
203-й микрорайон, 2г
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Отзывы
2026, Россия, комедия
Граница
Отзывы
2025, Россия, ужасы
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Этот тест растопит снег: угадайте 6 советских фильмов по весенним кадрам
98% на Rotten Tomatoes и премии «Эмми» и «Золотой глобус»: Netflix показал тизер второго сезона «Грызни» (видео)
Если понравился «Хрустальный», не пропустите: 6 марта стартовал сериал «На льду» — вот график выхода всех 9 серий
Спасибо, что не Иван: Янковский-старший получил роль Достоевского — одни приятно удивлены, другие в недоумении
«А цветы пропадают» – как и те, кто невнимательно смотрел фильмы СССР: вспомните 5 кинолент по цитатам о букетах
Нашли серию «Маши и Медведя», которую оценят даже взрослые: набрала 7.7 балла, а Мишу после нее советуют «отправить в отпуск»
«Аватаров» 4 и 5 могут заменить книгами: Кэмерон готов отменить сиквелы и раскрыть финал франшизы хоть завтра
Следом за «Первым» появится и «Разбойный отдел»: героев уже называют заменой Шибанову и Брагину
Османский лев влюбился в натуральную овцу: «Сумерки» от Netflix оказались полным провалом
Этой фразой из «Мастера и Маргариты» мужчины 20 лет оправдывают свои загулы: а Воланд имел в виду совсем другое
Зумеры написали 5 отзывов на фильмы СССР: только знатоки поймут, что за картина похожа на «Пункт назначения» (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667