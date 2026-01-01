Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Натиск»
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Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Пентхаус
Отзывы
2026, Россия / Малайзия, триллер
Астрал 6: Они уже здесь
Отзывы
2026, Великобритания, ужасы, детектив, триллер
Хитрый койот
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, анимация
Восставший
Отзывы
2026, Германия, боевик, драма, исторический
Мой пёс Гохан
Отзывы
2026, Таиланд, приключения, комедия, драма
Урянхайцы
Отзывы
2026, Россия, драма
Бегущая
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Моана
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, семейный
Надежда
Отзывы
2026, Южная Корея, боевик, ужасы, детектив
Сыграть в ящик
Отзывы
2026, Испания / США, триллер, криминал, боевик
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