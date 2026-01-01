Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «ДК п. Пригородный»

Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8422) 61-98-96 Позвонить
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8422) 61-98-96 Позвонить
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8422) 61-98-96 Позвонить
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8422) 61-98-96 Позвонить
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного военный, фантастика, боевик, драма, исторический 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8422) 61-98-96 Позвонить
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8422) 61-98-96 Позвонить
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8422) 61-98-96 Позвонить
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8422) 61-98-96 Позвонить
Вальс со смертью
Вальс со смертью драма, военный 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8422) 61-98-96 Позвонить
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8422) 61-98-96 Позвонить
Легенды
Легенды боевик, приключения, анимация 2026, Франция
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8422) 61-98-96 Позвонить
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8422) 61-98-96 Позвонить
Кинотеатры рядом
3.7 км
ДК с. Белый Ключ ул. Ленина 42
5
4.4 км
Луна ул. Камышинская, 43а
5
4.6 км
ДК п. Плодовый п. Плодовый, ул. Центральная 5
5
5.1 км
Современник ул. Луначарского, 2а
5
6.5 км
ДК Строитель ул. Ефремова, 5
5
8.8 км
ДК с. Отрада с. Отрада, ул. Мира 9
5
