Киноафиша Ульяновска
ДК п. Пригородный
Расписание сеансов кинотеатра «ДК п. Пригородный»
Расписание сеансов кинотеатра «ДК п. Пригородный»
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8422) 61-98-96
Позвонить
Малыш
военный, драма
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8422) 61-98-96
Позвонить
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8422) 61-98-96
Позвонить
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8422) 61-98-96
Позвонить
Спасти бессмертного
военный, фантастика, боевик, драма, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8422) 61-98-96
Позвонить
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8422) 61-98-96
Позвонить
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8422) 61-98-96
Позвонить
Дополнительное время
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8422) 61-98-96
Позвонить
Вальс со смертью
драма, военный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8422) 61-98-96
Позвонить
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8422) 61-98-96
Позвонить
Легенды
боевик, приключения, анимация
2026, Франция
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8422) 61-98-96
Позвонить
Уволить Жору
комедия, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8422) 61-98-96
Позвонить
Кинотеатры рядом
3.7
км
ДК с. Белый Ключ
ул. Ленина 42
5
4.4
км
Луна
ул. Камышинская, 43а
5
4.6
км
ДК п. Плодовый
п. Плодовый, ул. Центральная 5
5
5.1
км
Современник
ул. Луначарского, 2а
5
6.5
км
ДК Строитель
ул. Ефремова, 5
5
8.8
км
ДК с. Отрада
с. Отрада, ул. Мира 9
5
