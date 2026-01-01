Оповещения от Киноафиши
«Царевна-лягушка 2»
1
Ульяновска
Кинотеатры
ДК п. Пригородный
Кинотеатры рядом
3.7
км
ДК с. Белый Ключ
ул. Ленина 42
5
4.4
км
Луна
ул. Камышинская, 43а
5
4.6
км
ДК п. Плодовый
п. Плодовый, ул. Центральная 5
5
5.1
км
Современник
ул. Луначарского, 2а
5
6.5
км
ДК Строитель
ул. Ефремова, 5
5
8.8
км
ДК с. Отрада
с. Отрада, ул. Мира 9
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Вальс со смертью
Отзывы
2025, Россия, драма, военный
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Легенды
Отзывы
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Меглин выжил, маньяки в психушке — будет ли 4 сезон «Метода» с Хабенским?
«Грозовой перевал» и «Наследники» кусают локти: этот мультик стал сенсацией за границей – собрал в прокате столько, сколько другим не снилось
Тоже 90-е, но уже не про пацанов со двора: новинка «Коммерсант» с Петровым основана на реальной истории банкира в тюрьме
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
