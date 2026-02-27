Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Твери
Кинотеатры
Синема Стар Тверь
Расписание сеансов кинотеатра «Синема Стар Тверь»
Расписание сеансов кинотеатра «Синема Стар Тверь»
Торговый центр
Сегодня 27
27
Завтра 28
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
2D
18:00
от 600 ₽
Буратино
семейный, приключения
2026, Россия
2D
12:10
от 400 ₽
Гигант
драма, спорт
2025, США
2D
20:00
от 600 ₽
23:20
от 550 ₽
Горничная
триллер
2025, США
2D
21:40
от 600 ₽
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
2D
14:50
от 400 ₽
19:30
от 600 ₽
22:10
от 600 ₽
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
13:20
от 400 ₽
Зверополис 2
приключения, анимация, комедия
2025, США
2D
12:30
от 400 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
15:10
от 600 ₽
20:30
от 600 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
10:20
от 400 ₽
16:40
от 600 ₽
Легенды
боевик, приключения, анимация
2026, Франция
2D
10:10
от 400 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
15:40
от 600 ₽
19:00
от 600 ₽
22:20
от 600 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
10:30
от 400 ₽
11:40
от 400 ₽
12:50
от 400 ₽
14:20
от 400 ₽
16:10
от 600 ₽
17:40
от 600 ₽
Цинга
мистика, триллер, драма
2025, Россия
2D
18:30
от 600 ₽
22:50
от 600 ₽
Чебурашка 2
семейный, комедия
2026, Россия
2D
11:00
от 400 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
14:00
от 400 ₽
17:30
от 600 ₽
21:20
от 600 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Нужен «уродливо горячий» мистер Рочестер: в Сети выбирают актера для новой «Джейн Эйр» — и уже есть два кандидата
Такого в мире «Игры престолов» еще не было: раскрыт сюжет первой серии нового сезона «Дома дракона»
В сумме — 312 млн просмотров: 3 самых весенних серии «Маши и Медведя», после просмотра которых зима заканчивается
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Об этих интерьерах мечтала половина СССР: вспомните 5 фильмов по спальням и гостиным (тест для внимательных)
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
