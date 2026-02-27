Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Синема Стар Тверь»

Расписание сеансов кинотеатра «Синема Стар Тверь»

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
18:00 от 600 ₽
Буратино
Буратино семейный, приключения 2026, Россия
2D
12:10 от 400 ₽
Гигант
Гигант драма, спорт 2025, США
2D
20:00 от 600 ₽ 23:20 от 550 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
21:40 от 600 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
14:50 от 400 ₽ 19:30 от 600 ₽ 22:10 от 600 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
13:20 от 400 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2 приключения, анимация, комедия 2025, США
2D
12:30 от 400 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
15:10 от 600 ₽ 20:30 от 600 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
10:20 от 400 ₽ 16:40 от 600 ₽
Легенды
Легенды боевик, приключения, анимация 2026, Франция
2D
10:10 от 400 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
15:40 от 600 ₽ 19:00 от 600 ₽ 22:20 от 600 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:30 от 400 ₽ 11:40 от 400 ₽ 12:50 от 400 ₽ 14:20 от 400 ₽ 16:10 от 600 ₽ 17:40 от 600 ₽
Цинга
Цинга мистика, триллер, драма 2025, Россия
2D
18:30 от 600 ₽ 22:50 от 600 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2 семейный, комедия 2026, Россия
2D
11:00 от 400 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
14:00 от 400 ₽ 17:30 от 600 ₽ 21:20 от 600 ₽
