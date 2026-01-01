Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Твери Кинотеатры Синема Стар Тверь ТРЦ «Рио»

ТРЦ «Рио»

ТРЦ «Рио»
Адрес
г. Тверь, пл. Гагарина, д. 5
Показать на карте
Телефон

+7 (4822) 49-54-09

Позвонить
Фотографии ТРЦ «Рио»

ТРЦ «Рио» - современный двухуровневый торгово-развлекательный центр в Твери площадью более 45 тысяч квадратных метров, включающий в себя торговые зоны, развлекательные площадки и современный мультиплекс. ТРЦ «Рио» расположен в Московском районе Твери на пересечении Московского шоссе и улицы Орджоникидзе, в непосредственной близости от площади Гагарина и остановок общественного транспорта.

На территории торгового центра «Рио» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (Zolla, ZENDEN, Парижанка, SERGINNETTI, Respect, Kari, Mario Mikke, DIVA, Lexmer, VILLAGI, ZA-ZU stars,» Елена» и др.)

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды, магазин товаров для дома («Гипфель» и др.), фирменный магазин техники REDMOND Smart Home, магазин подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров («Игрушка»и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л'Этуаль» и др.), ювелирные салоны («Московский ювелирный завод», SUNLIGHT, Pandora и др.), магазин часов, туристическое агентство, книжный магазин «Читай-город», салон оптики, цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («Евросеть», «МТС», «Мегафон», «Tele2 Россия» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов, студия маникюра, центр фотоуслуг, ателье, банкоматы («ВТБ 24» и др.), зоомагазин, комната матери и ребенка, аптека, химчистка и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Рио» функционируют современный многозальный кинотеатр «Синема Стар», продовольственный супермаркет «Перекресток», мебельные магазины, супермаркеты бытовой техники и электроники («Эльдорадо» и др.), супермаркет товаров для дома «Наш Дом» и детский развлекательный центр Play Lab.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено несколько кафе и ресторанов («Ташир Пицца», KFC, BurgerCLUB, Coffee and the City и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Рио» есть бесплатна автомобильная парковка на 320 машиномест.

Адрес:
г. Тверь, пл. Гагарина, д. 5

Как добраться?
Добраться до ТРЦ «Рио» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «Пл. Гагарина»

  • на автобусах № 1, 15, 55, 125
  • на троллейбусах № 1, 5
  • на маршрутных такси № 10, 12, 23, 27, 35, 106

Режим работы
Магазины и фудкорт ТРЦ «Рио»: 10.00 – 22.00;
Супермаркет «Перекресток»: 10.00 – 22.00;
Детский развлекательный центр «Play Lab»: 10.00 – 21.00;
Кинотеатр «Синема Стар»: 10.00 – 02.00.

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
«Люди на такое подсаживаются»: теперь понятно, почему «Первый отдел» стал самым популярным сериалом России
«Настоящая легенда для всего Советского Союза» — так говорят о Батьке Минае: мальчик из «Иди и смотри» вырос и снова отправляется на войну
Реальная причина, по которой «Москва слезам не верит» получила премию «Оскар»: Меньшов разгадал секрет успеха в Голливуде
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Весенние «Елки» с Куценко, Серебряковым и Ералашем из «Слова пацана»: в марте выйдет много фильмов, но «Тюльпаны» — особенные
«Первому отделу» до него – как до Луны: только один российский детектив за 5 лет смог переплюнуть «Невского»
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
Об этих интерьерах мечтала половина СССР: вспомните 5 фильмов по спальням и гостиным (тест для внимательных)
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше