ТРЦ «Рио» - современный двухуровневый торгово-развлекательный центр в Твери площадью более 45 тысяч квадратных метров, включающий в себя торговые зоны, развлекательные площадки и современный мультиплекс. ТРЦ «Рио» расположен в Московском районе Твери на пересечении Московского шоссе и улицы Орджоникидзе, в непосредственной близости от площади Гагарина и остановок общественного транспорта.

На территории торгового центра «Рио» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (Zolla, ZENDEN, Парижанка, SERGINNETTI, Respect, Kari, Mario Mikke, DIVA, Lexmer, VILLAGI, ZA-ZU stars,» Елена» и др.)

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды, магазин товаров для дома («Гипфель» и др.), фирменный магазин техники REDMOND Smart Home, магазин подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров («Игрушка»и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л'Этуаль» и др.), ювелирные салоны («Московский ювелирный завод», SUNLIGHT, Pandora и др.), магазин часов, туристическое агентство, книжный магазин «Читай-город», салон оптики, цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («Евросеть», «МТС», «Мегафон», «Tele2 Россия» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов, студия маникюра, центр фотоуслуг, ателье, банкоматы («ВТБ 24» и др.), зоомагазин, комната матери и ребенка, аптека, химчистка и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Рио» функционируют современный многозальный кинотеатр «Синема Стар», продовольственный супермаркет «Перекресток», мебельные магазины, супермаркеты бытовой техники и электроники («Эльдорадо» и др.), супермаркет товаров для дома «Наш Дом» и детский развлекательный центр Play Lab.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено несколько кафе и ресторанов («Ташир Пицца», KFC, BurgerCLUB, Coffee and the City и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Рио» есть бесплатна автомобильная парковка на 320 машиномест.

Адрес:

г. Тверь, пл. Гагарина, д. 5

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Рио» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «Пл. Гагарина»

на автобусах № 1, 15, 55, 125

на троллейбусах № 1, 5

на маршрутных такси № 10, 12, 23, 27, 35, 106

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Рио»: 10.00 – 22.00;

Супермаркет «Перекресток»: 10.00 – 22.00;

Детский развлекательный центр «Play Lab»: 10.00 – 21.00;

Кинотеатр «Синема Стар»: 10.00 – 02.00.