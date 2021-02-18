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Киноафиша Севастополя Кинотеатры Мир кино

Мир кино

Севастополь
Адрес
г. Севастополь, ул. Адмирала Фадеева, 48, ТРЦ «Меркурий»
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Телефон

+7 (978) 978-53-53

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Расписание сеансов в кинотеатре Мир кино
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
Сегодня 4 сеанса
10:10 11:40 15:30 17:05 ...
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
Сегодня 2 сеанса
13:15 18:50 ...
Закулисье реальности
Закулисье реальности
Сегодня 3 сеанса
18:30 20:10 20:40 ...
Космическая Машка
Космическая Машка
Сегодня 3 сеанса
10:00 12:00 16:25 ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Пьявка Сергеевич Дмитрий 18 февраля 2021, 22:01
Почему нет билетов в это приложение
Oglusha 21 декабря 2025, 15:58
Здесь нет Магички, а в Симфе есть. Тупо дизлайк
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Фильмы в кинотеатре Мир кино

Сегодня 10 Завтра 11 пт 12 сб 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
10:10 11:40 15:30 17:05
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2 комедия, драма 2026, США
2D
13:15 18:50
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
18:30 20:10 20:40
Полное расписание и билеты
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Зверолюция
Зверолюция
2026, Испания, анимация
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
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