Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Властелины Вселенной»
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Рейтинг кинотеатров Севастополя
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Рейтинги
1
Муссон
ул. Вакуленчука, 29, ТРЦ «Муссон»
8 отзывов
2
Апельсин
ул. Героев Сталинграда, 27
5 отзывов
3
Моряк
ул. Леваневского, 27
3 отзыва
4
Москва
пр-т Генерала Острякова, 70
1 отзыв
5
Россия
площадь 50-летия СССР, 9
3 отзыва
6
Севастополь
ул. Героев Севастополя, 54
4 отзыва
7
Фильмотека
Торговый центр SEAMALL, Проспект Генерала Острякова, 260
8
Украина
улица Ленина, 35
9
Одиссей
ул. Древняя, 31
10
Победа
ул.Большая Морская, 13
5 отзывов
11
Мир кино
ул. Адмирала Фадеева, 48, ТРЦ «Меркурий»
2 отзыва
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