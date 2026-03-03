Оповещения от Киноафиши
Мир кино
Расписание сеансов кинотеатра «Мир кино »
Расписание сеансов кинотеатра «Мир кино »
GOAT: Мечтай по крупному
приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
2026, США
2D
11:10
13:10
15:10
17:15
Stray Kids: The dominATE Experience
документальный, музыка
2026, Южная Корея / США
2D
19:15
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
2D
20:30
Астрал. Амулет зла
ужасы, триллер
2025, Австралия
2D
21:45
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2010, США / Великобритания
2D
16:05
18:40
21:15
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
10:00
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
10:30
12:20
16:20
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
12:10
19:20
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
10:00
12:05
18:05
Кто-то должен умереть
триллер
2025, Россия
2D
14:30
20:10
Мангул
триллер, драма
2025, Россия
2D
22:00
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
10:10
12:30
14:10
14:50
17:05
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
14:20
16:25
18:25
21:50
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Рецензия
Отзывы
2010, США / Великобритания, семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
