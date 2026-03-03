Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Мир кино »

Расписание сеансов кинотеатра «Мир кино »

GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
2D
11:10 13:10 15:10 17:15
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience документальный, музыка 2026, Южная Корея / США
2D
19:15
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
20:30
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
21:45
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения 2010, США / Великобритания
2D
16:05 18:40 21:15
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
10:00
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:30 12:20 16:20
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
12:10 19:20
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
10:00 12:05 18:05
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть триллер 2025, Россия
2D
14:30 20:10
Мангул
Мангул триллер, драма 2025, Россия
2D
22:00
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:10 12:30 14:10 14:50 17:05
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
14:20 16:25 18:25 21:50
