«Напряжение, насилие, эротика и взрывы»: критики уже посмотрели фильм по «Острым козырькам» и вот какой вывод сделали

Если нет подписки на стриминги: сериал «Камбэк» с Петровым покажут по ТВ в марте — какой канал включать и когда

Карми больше не готовит: пятый сезон станет для «Медведя» последним

Нашли серию «Маши и Медведя», которую оценят даже взрослые: набрала 7.7 балла, а Мишу после нее советуют «отправить в отпуск»

Спасибо, что не Иван: Янковский-старший получил роль Достоевского — одни приятно удивлены, другие в недоумении

Османский лев влюбился в натуральную овцу: «Сумерки» от Netflix оказались полным провалом

Следом за «Первым» появится и «Разбойный отдел»: героев уже называют заменой Шибанову и Брагину

«А цветы пропадают» – как и те, кто невнимательно смотрел фильмы СССР: вспомните 5 кинолент по цитатам о букетах

География советского кино: вспомните, где происходило действие 5 легендарных фильмов (тест для истинных знатоков)

Этой фразой из «Мастера и Маргариты» мужчины 20 лет оправдывают свои загулы: а Воланд имел в виду совсем другое