Украина
улица Ленина, 35
650 метров
Севастополь
ул. Героев Севастополя, 54
850 метров
Победа
ул.Большая Морская, 13
1.3 км
Москва
пр-т Генерала Острякова, 70
2.6 км
Одиссей
ул. Древняя, 31
3.2 км
Россия
площадь 50-летия СССР, 9
3.6 км
Моряк
ул. Леваневского, 27
3.7 км
Муссон
ул. Вакуленчука, 29, ТРЦ «Муссон»
3.7 км
Фильмотека
Торговый центр SEAMALL, Проспект Генерала Острякова, 260
5.3 км
Мир кино
ул. Адмирала Фадеева, 48, ТРЦ «Меркурий»
5.9 км
Апельсин
ул. Героев Сталинграда, 27
7.8 км
Киномания
ул. Фрунзе, 38а
30 км
«Напряжение, насилие, эротика и взрывы»: критики уже посмотрели фильм по «Острым козырькам» и вот какой вывод сделали
Если нет подписки на стриминги: сериал «Камбэк» с Петровым покажут по ТВ в марте — какой канал включать и когда
Карми больше не готовит: пятый сезон станет для «Медведя» последним
Нашли серию «Маши и Медведя», которую оценят даже взрослые: набрала 7.7 балла, а Мишу после нее советуют «отправить в отпуск»
Спасибо, что не Иван: Янковский-старший получил роль Достоевского — одни приятно удивлены, другие в недоумении
Османский лев влюбился в натуральную овцу: «Сумерки» от Netflix оказались полным провалом
Следом за «Первым» появится и «Разбойный отдел»: героев уже называют заменой Шибанову и Брагину
«А цветы пропадают» – как и те, кто невнимательно смотрел фильмы СССР: вспомните 5 кинолент по цитатам о букетах
География советского кино: вспомните, где происходило действие 5 легендарных фильмов (тест для истинных знатоков)
Этой фразой из «Мастера и Маргариты» мужчины 20 лет оправдывают свои загулы: а Воланд имел в виду совсем другое
Отстоял честь СССР: вот что ответил Высоцкий на провокацию журналиста из США
