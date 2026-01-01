Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Саранска
Кинотеатры
Алмаз (с. Лямбирь)
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
12.5
км
Синема Стар Саранск
ул. Советская, 55, ТРЦ «РИО»
5
13
км
Россия
пр. 50 лет Октября, 17б
5
13.1
км
Мадагаскар
ул. Волгоградская, 71, ТРЦ «Сити Парк»
5
26.7
км
Искра
ул. Маяковского, 90А
5
164
км
КиноВзлет
с. Теньгушево, ул. Ленина, д.72
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Шеф в «Бриллиантовой руке» — на самом деле агент КГБ? Эта теория переворачивает весь смысл комедии
Васильев все-таки вернется на НТВ этой весной: осталось дождаться конца «Первого отдела»
Этот фильм из франшизы «Крик» — самый дорогой: на него потратили рекордные 45 000 000 долларов
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
