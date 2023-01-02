Кинотеатр «Россия» в городе Саранске находится по адресу проспект 50-летия Октября, 17б, в культурном центре им. Ж.Депардье.

Торжественная церемония открытия кинотеатра прошла в августе 2016 года.

Это четырехзальный кинотеатр был полностью переоборудован в современный киноцентр. Благодаря звуковой Dolby Digital Surround EX и современной кинопроекционной системе, а также цифровой техники, у зрителей есть возможность оказаться в виртуальной реальности.

Кинотеатр призван стать местом популяризации отечественного киноматографа, проведения фестивалей, форумов, творческих встреч, сохранения культурных ценностей. Большую часть репертуара составят картины отечественного кинематографа, любимые многими фильмы прошлых лет, а также современые картины, вышедшие в широкий прокат.

Гибкая ценовая политика рассчитана на любой слой населения.



Официцальный сайт кинотеатра: https://russia-kino13.ru/