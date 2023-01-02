Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Саранска Кинотеатры Россия

Россия

Саранск
Адрес
г. Саранск, пр. 50 лет Октября, 17б
Показать на карте
Телефон

+7 (8342) 77-76-00 / бронирование

Позвонить
Билеты от 250 ₽
В избранное Уже в избранном

О кинотеатре

Кинотеатр «Россия» в городе Саранске находится по адресу проспект 50-летия Октября, 17б, в культурном центре им. Ж.Депардье.

Торжественная церемония открытия кинотеатра прошла в августе 2016 года.

Это четырехзальный  кинотеатр был полностью переоборудован в современный киноцентр. Благодаря звуковой Dolby Digital Surround EX и современной кинопроекционной системе, а также цифровой техники, у зрителей есть возможность оказаться в виртуальной реальности.

Кинотеатр призван стать местом популяризации отечественного киноматографа, проведения фестивалей, форумов, творческих встреч, сохранения культурных ценностей. Большую часть репертуара составят картины отечественного кинематографа, любимые многими фильмы прошлых лет, а также современые картины, вышедшие в широкий прокат.

Гибкая ценовая политика рассчитана на любой слой населения. 

Официцальный сайт кинотеатра:  https://russia-kino13.ru/

Бар
мало голосов Оцените
8 голосов
Билеты от 250 ₽
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Россия
Дополнительное время
Дополнительное время
Сегодня 1 сеанс
14:35 от 330 ₽ ...
Красавица
Красавица
Сегодня 1 сеанс
16:50 от 330 ₽ ...
Мой дед
Мой дед
Сегодня 1 сеанс
12:00 от 400 ₽ ...
Человек, который смеется
Человек, который смеется
Сегодня 1 сеанс
19:10 от 250 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

pele13 2 января 2023, 09:59
Самые дешёвые цены на билеты в городе. Самый большой кинозал. Жалко что такие места вымирают из-за того что они располагаются не в торговых центра. А народ у нас приучили \"посетись\" в ТЦ (
Ольга Овчинникова 2 мая 2023, 16:55
Прекрасный кинотеатр. Очень нравится, что зал достаточно вместимый. Сотрудники очень вежливые. ❤️
Отзывы Написать отзыв
8 голосов
Оцените

Фильмы в кинотеатре Россия

Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4 вт 10
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
14:35 от 330 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
16:50 от 330 ₽
Мой дед
Мой дед приключения, семейный 2025, Россия
2D
12:00 от 400 ₽
Полное расписание и билеты
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Этот фильм из франшизы «Крик» — самый дорогой: на него потратили рекордные 45 000 000 долларов
Самый кассовый фильм 2025 года собрал $424,2 млн: все-таки обогнал «Майнкрафт в кино»
«Люди на такое подсаживаются»: теперь понятно, почему «Первый отдел» стал самым популярным сериалом России
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше