Скидки в кинотеатрах Саранска

Скидки на коллективные заявки / Мадагаскар При коллективной заявке на каждые 10 человек сопровождающий или преподаватель проходит бесплатно. (на каждые 10 человек сопровождающий или преподаватель проходит бесплатно)

Скидка для многодетных семей / Мадагаскар Многодетные семьи и их дети могут воспользоваться скидкой 30% на кинобилеты при предъявлении соответствующего удостоверения. Скидка действует ежедневно на сеансы фильмов в любом формате (2D и 3D). Скидка не действует на сеансы фильмов по специальным ценам.

Специальные цены для пенсионеров и зрителей с ограниченными возможностями / Мадагаскар Пенсионеры и зрители с ограниченными возможностями при предъявлении соответствующего документа могут приобрести кинобилеты по специальной цене - 240 рублей. Предложение действует ежедневно на сеансы фильмов в любом формате (2D и 3D).

Детские билеты / Мадагаскар Детские кинобилеты (детям до 11 лет включительно) продаются на фильмы с возрастными ограничениями "0+" и "6+" на сеансы до 17:59 по местному времени. Стоимость детского кинобилета - 250 рублей. Бесплатно (в сопровождении взрослых) на 2D-сеансы фильмов с возрастными ограничениями «0+» и «6+» допускаются дети до 3-х лет включительно при условии, что они не занимают отдельного места в зале.