Скидки в кинотеатрах Саранска

В данном разделе мы собрали подробную информацию о скидках в кинотеатрах Саранска, а также об акциях на билеты и предложения кинотеатров. Выберите свою льготную категорию из списка, чтобы найти наиболее выгодное предложение. Купить билет в кино со скидкой теперь как никогда проще с порталом Киноафиша!
Скидки на коллективные заявки / Мадагаскар

При коллективной заявке на каждые 10 человек сопровождающий или преподаватель проходит бесплатно. (на каждые 10 человек сопровождающий или преподаватель проходит бесплатно)

Коллективные заявки
Скидка для многодетных семей / Мадагаскар

Многодетные семьи и их дети могут воспользоваться скидкой 30% на кинобилеты при предъявлении соответствующего удостоверения. Скидка действует ежедневно на сеансы фильмов в любом формате (2D и 3D). Скидка не действует на сеансы фильмов по специальным ценам.

Многодетным семьям
Специальные цены для пенсионеров и зрителей с ограниченными возможностями / Мадагаскар

Пенсионеры и зрители с ограниченными возможностями при предъявлении соответствующего документа могут приобрести кинобилеты по специальной цене - 240 рублей. Предложение действует ежедневно на сеансы фильмов в любом формате (2D и 3D).

Пенсионерам Инвалидам
Детские билеты / Мадагаскар

Детские кинобилеты (детям до 11 лет включительно) продаются на фильмы с возрастными ограничениями "0+" и "6+" на сеансы до 17:59 по местному времени. Стоимость детского кинобилета - 250 рублей. Бесплатно (в сопровождении взрослых) на 2D-сеансы фильмов с возрастными ограничениями «0+» и «6+» допускаются дети до 3-х лет включительно при условии, что они не занимают отдельного места в зале.

Детям
Студенческая скидка / Мадагаскар

Предложение действует по понедельникам, вторникам и средам при предъявлении студенческого билета. Специальная цена для студентов составляет 240 рублей. Не предоставляется в предпраздничные и праздничные дни.

Студентам
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
В сторону «Грозовой перевал»: о токсичных отношениях есть другая лента — Кира Найтли в ней удивительно хороша
В чем различия Харли Квинн в фильмах и комиксах? Даже отношения с Джокером были другие
Этот сериал создателя «Мосгаза» вы могли пропустить: почти никакого «мрачняка» — такую Розанову вы не видели
Мартовский тест для выросших на кино СССР: вспомните 5/5 фильмов по коту в кадре
Брагин и Шибанов по-голливудски: 4 детективных сериала на замену, успеете глянуть до «Первого отдела 6»
Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»
Фронтовика с «тупым лицом» не хотели снимать в «В бой идут одни старики»: на площадке довели до сердечного приступа
Шесть лет НТВ вешали зрителям лапшу на уши, и в спецэпизоде «Первого отдела» это доказали: на Колесникова больно смотреть
«17 мгновений весны» обожают и сейчас, а вот что значит фамилия Штирлиц – знают не все (на Reddit выяснили)
«Да я этого гада голыми руками задушу»: какого советского актера презирали фронтовики, но обожали коммунисты
Темнокожая принцесса вместо бегемотихи? Реальная история «Красавицы» мрачнее, чем в кино – Пересильд прочла сценарий и рыдала 2 дня
