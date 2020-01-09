Кинотеатр «Синема Стар» в городе Саранск, основался в торговом центре «РИО», по адресу улица Советская, д.55 а.

Это четырехзальный мультиплекс способен вместить – 433 человек. Все места оборудованы удобными креслами с подставками для стаканчиков. В VIP-зоне установлены двухместные диваны и столики. Эта зона позволяет насладиться просмотром фильма в полном комфорте. Благодаря звуковой Dolby Digital Surround EX и современной кинопроекционной системе, а также цифровой техники, у зрителей есть возможность оказаться в виртуальной реальности. Гибкая ценовая политика рассчитана на любой слой населения. Пенсионерам, школьникам, инвалидам и студентам предусмотрены скидки на сеансы. Основной репертуар, это лучшие зарубежные и отечественные фильмы.

В холле киноцентра находится кино-бар, там вам предложат большой ассортимент продукции.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Синема Стар» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.