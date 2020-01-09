Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Саранска Кинотеатры Синема Стар Саранск

Синема Стар Саранск

Саранск
Адрес
г. Саранск, ул. Советская, 55, ТРЦ «РИО»
Телефон

7 (834)233-81-65

Сеть

Синема Стар

О кинотеатре

Кинотеатр «Синема Стар» в городе Саранск, основался в торговом центре «РИО», по адресу улица Советская, д.55 а.

Это четырехзальный  мультиплекс способен вместить – 433 человек. Все места оборудованы удобными креслами с подставками для стаканчиков. В VIP-зоне установлены двухместные диваны и столики. Эта зона позволяет насладиться просмотром фильма в полном комфорте. Благодаря звуковой Dolby Digital Surround EX и современной кинопроекционной системе, а также цифровой техники, у зрителей есть возможность оказаться в виртуальной реальности. Гибкая ценовая политика рассчитана на любой слой населения. Пенсионерам, школьникам, инвалидам и студентам предусмотрены скидки на сеансы. Основной репертуар, это лучшие зарубежные и отечественные фильмы.

В холле киноцентра находится кино-бар, там вам предложат большой ассортимент продукции.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Синема Стар» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Расположен в ТЦ
В кинотеатре онлайн-продажи комбо
Парковка
Отзывы о кинотеатре

Omeela 9 января 2020, 10:31
Очень громкий звук! В какой-то момент я закрывала уши руками. А у мамы подскочило давление. Она отказалась ещё раз пойти в этот кинотеатр. Зачем так громко звук делать? Зал маленький.
Зульфия Подгорнова 30 октября 2023, 20:17
Добрый вечер. Решили с мужем и детьми пойти в кино на фильм "По щучьему велению". Всё хорошо, но....
Сын восьми лет сказал, что не может… Читать дальше…
