Мадагаскар

Мадагаскар

Саранск
Адрес
г. Саранск, ул. Волгоградская, 71, ТРЦ «Сити Парк»
Телефон

8-919-781-61-81

Билеты от 390 ₽
ТРК
Расположен в ТРЦ «Сити Парк»

О кинотеатре

Кинотеатр «Мадагаскар» в Саранске расположен в зоне развлечений ТРЦ «Сити-парк», открыт в декабре 2015 года.

Этот девятизальный мультиплекс является лучшим в городе и отвечает всем современным требованиям к высокому качеству кинопоказа и комфортности. Общая вместимость — около 1 220 зрителей. В каждом кинозале установлены: лучшее кинооборудование, акустические и звуковые системы, экраны со специальным покрытием, кондиционеры, мягкие кресла. Демонстрируются фильмы в разных жанрах — от блокбастеров до семейного кино и детских мультиков. В фойе находится кино-бар.

Рядом с кинотеатром располагается удивительный парк развлечений с игровыми автоматами, детскими аттракционами, лабиринтом и суши-бар «IL Sush-ka» на 500 посетителей.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Игровая зона
Парковка
7.5 Оцените
14 голосов
Билеты от 390 ₽
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Мадагаскар
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 4 сеанса
11:25 от 390 ₽ 15:10 от 430 ₽ 18:50 от 490 ₽ 22:30 от 490 ₽ ...
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
Сегодня 1 сеанс
22:55 от 490 ₽ ...
Горничная
Горничная
Сегодня 3 сеанса
15:35 от 430 ₽ 19:55 от 490 ₽ 22:05 от 490 ₽ ...
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
Сегодня 1 сеанс
22:50 от 490 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Сергей Боголюбов 23 сентября 2016, 18:14
был сегодня в кинотеатре "Мадагаскар". Приехал с другого города, посмотреть кино с друзьями. Мой друг подошел к кассе раньше. И сказал, что нет… Читать дальше…
14 голосов
Скидки в кинотеатре
Скидки на коллективные заявки

При коллективной заявке на каждые 10 человек сопровождающий или преподаватель проходит бесплатно. (на каждые 10 человек сопровождающий или преподаватель проходит бесплатно)

Коллективные заявки
Скидка для многодетных семей

Многодетные семьи и их дети могут воспользоваться скидкой 30% на кинобилеты при предъявлении соответствующего удостоверения. Скидка действует ежедневно на сеансы фильмов в любом формате (2D и 3D). Скидка не действует на сеансы фильмов по специальным ценам.

Многодетным семьям
Специальные цены для пенсионеров и зрителей с ограниченными возможностями

Пенсионеры и зрители с ограниченными возможностями при предъявлении соответствующего документа могут приобрести кинобилеты по специальной цене - 240 рублей. Предложение действует ежедневно на сеансы фильмов в любом формате (2D и 3D).

Пенсионерам Инвалидам
Фильмы в кинотеатре Мадагаскар

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
11:25 от 390 ₽ 15:10 от 430 ₽ 18:50 от 490 ₽ 22:30 от 490 ₽
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
22:55 от 490 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
15:35 от 430 ₽ 19:55 от 490 ₽ 22:05 от 490 ₽
