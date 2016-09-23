Кинотеатр «Мадагаскар» в Саранске расположен в зоне развлечений ТРЦ «Сити-парк», открыт в декабре 2015 года.
Этот девятизальный мультиплекс является лучшим в городе и отвечает всем современным требованиям к высокому качеству кинопоказа и комфортности. Общая вместимость — около 1 220 зрителей. В каждом кинозале установлены: лучшее кинооборудование, акустические и звуковые системы, экраны со специальным покрытием, кондиционеры, мягкие кресла. Демонстрируются фильмы в разных жанрах — от блокбастеров до семейного кино и детских мультиков. В фойе находится кино-бар.
Рядом с кинотеатром располагается удивительный парк развлечений с игровыми автоматами, детскими аттракционами, лабиринтом и суши-бар «IL Sush-ka» на 500 посетителей.
При коллективной заявке на каждые 10 человек сопровождающий или преподаватель проходит бесплатно. (на каждые 10 человек сопровождающий или преподаватель проходит бесплатно)
Многодетные семьи и их дети могут воспользоваться скидкой 30% на кинобилеты при предъявлении соответствующего удостоверения. Скидка действует ежедневно на сеансы фильмов в любом формате (2D и 3D). Скидка не действует на сеансы фильмов по специальным ценам.
Пенсионеры и зрители с ограниченными возможностями при предъявлении соответствующего документа могут приобрести кинобилеты по специальной цене - 240 рублей. Предложение действует ежедневно на сеансы фильмов в любом формате (2D и 3D).