Кинотеатр «Мадагаскар» в Саранске расположен в зоне развлечений ТРЦ «Сити-парк», открыт в декабре 2015 года.



Этот девятизальный мультиплекс является лучшим в городе и отвечает всем современным требованиям к высокому качеству кинопоказа и комфортности. Общая вместимость — около 1 220 зрителей. В каждом кинозале установлены: лучшее кинооборудование, акустические и звуковые системы, экраны со специальным покрытием, кондиционеры, мягкие кресла. Демонстрируются фильмы в разных жанрах — от блокбастеров до семейного кино и детских мультиков. В фойе находится кино-бар.



Рядом с кинотеатром располагается удивительный парк развлечений с игровыми автоматами, детскими аттракционами, лабиринтом и суши-бар «IL Sush-ka» на 500 посетителей.