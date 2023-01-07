Оповещения от Киноафиши
Алмаз (с. Лямбирь)
Кинотеатры
Алмаз (с. Лямбирь)
Алмаз (с. Лямбирь)
Саранск
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Адрес
ул. Ленина, 12, с. Лямбирь
Билеты от 200 ₽
Сеть
Центр Кино
Расписание сеансов
в кинотеатре Алмаз (с. Лямбирь)
Дополнительное время
Сегодня 1 сеанс
14:05
от 230 ₽
...
Король и Шут. Навсегда
Сегодня 1 сеанс
19:55
от 250 ₽
...
Красавица
Сегодня 1 сеанс
12:05
от 230 ₽
...
Сказка о царе Салтане
Сегодня 1 сеанс
10:00
от 200 ₽
...
Сегодня
от 200 ₽
Завтра
от 200 ₽
1 марта
от 200 ₽
Отзывы о кинотеатре
elenaeremina1990
7 января 2023, 12:12
Красивое помещение. Но отвратительный персонал не знающий своих обязанностей!!! Не могут совершено разговаривать с людьми и работать. Начиная от…
Читать дальше…
Алмаз Синемов
8 января 2026, 11:11
Уважаемая Елена, просим прощения за столь плохой сервис, с того времени были проведены разъяснительные работы с персоналом и проведена работа над…
Читать дальше…
3
голоса
Оцените
Фильмы в кинотеатре Алмаз (с. Лямбирь)
Сегодня
27
Завтра
28
вс
1
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
2D
14:05
от 230 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
19:55
от 250 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
12:05
от 230 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
