Алмаз (с. Лямбирь)

Алмаз (с. Лямбирь)

Саранск
Адрес
ул. Ленина, 12, с. Лямбирь
Показать на карте
Билеты от 200 ₽
Сеть

Центр Кино
мало голосов Оцените
3 голоса
Билеты от 200 ₽
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Алмаз (с. Лямбирь)
Дополнительное время
Сегодня 1 сеанс
14:05 от 230 ₽ ...
Король и Шут. Навсегда
Сегодня 1 сеанс
19:55 от 250 ₽ ...
Красавица
Сегодня 1 сеанс
12:05 от 230 ₽ ...
Сказка о царе Салтане
Сегодня 1 сеанс
10:00 от 200 ₽ ...
elenaeremina1990 7 января 2023, 12:12
Красивое помещение. Но отвратительный персонал не знающий своих обязанностей!!! Не могут совершено разговаривать с людьми и работать. Начиная от… Читать дальше…
Алмаз Синемов 8 января 2026, 11:11
Уважаемая Елена, просим прощения за столь плохой сервис, с того времени были проведены разъяснительные работы с персоналом и проведена работа над… Читать дальше…
3 голоса
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
14:05 от 230 ₽
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
19:55 от 250 ₽
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
12:05 от 230 ₽
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2025, США, триллер
2026, Россия, комедия
2026, Россия, семейный, комедия
2026, Россия, военный, драма
2025, Россия, комедия, семейный
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
2025, Россия, мистика, триллер, драма
