Киноафиша Саранска
Алмаз (с. Лямбирь)
Отзывы о кинотеатре Алмаз (с. Лямбирь)
Отзывы о кинотеатре Алмаз (с. Лямбирь)
Отзывы о кинотеатре Алмаз (с. Лямбирь)
elenaeremina1990
7 января 2023, 12:12
Красивое помещение. Но отвратительный персонал не знающий своих обязанностей!!! Не могут совершено разговаривать с людьми и работать. Начиная от продавца билетов и заканчивая контролёром. Куда вообще смотрит руководство
7 января 2023, 12:12
1
2
Ответить
Алмаз Синемов
8 января 2026, 11:11
Оценка
Уважаемая Елена, просим прощения за столь плохой сервис, с того времени были проведены разъяснительные работы с персоналом и проведена работа над ошибками, многие уволены, приезжайте снова и увидите как все поменялось. Доказательство тому отзывы в Яндексе. Ждем вас снова!
8 января 2026, 11:11
0
0
Ответить
Авторизация по e-mail