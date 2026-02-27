Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Алмаз (с. Лямбирь)»

Расписание сеансов кинотеатра «Алмаз (с. Лямбирь)»

Сегодня 27 Завтра 28 вс 1
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
14:05 от 230 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
19:55 от 250 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
12:05 от 230 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:00 от 200 ₽
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного военный, фантастика, боевик, драма, исторический 2026, Россия
2D
15:50 от 230 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
17:50 от 230 ₽
