Киноафиша Петрозаводска Кинотеатры Мираж Синема Макси Расписание сеансов кинотеатра «Мираж Синема Макси»

Расписание сеансов кинотеатра «Мираж Синема Макси»

Сегодня 26 Завтра 27 сб 28 вс 1
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл ужасы 2026, США
2D
22:55 от 420 ₽
Гигант
Гигант драма, спорт 2025, США
2D
22:30 от 1200 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
21:00 от 420 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
20:20 от 420 ₽
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D
22:00 от 420 ₽
Марти Великолепный
Марти Великолепный драма, исторический 2025, США
2D
22:15 от 420 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Гигант
Гигант
2025, США, драма, спорт
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
