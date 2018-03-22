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Vladimir PlutonOff
22 марта 2018, 00:21
Оценка
Выходя с парковки к лифту, Вас встретит плакат, оповещающий о том, что посетители кинотеатра могут расчитывать на 4 бесплатных часа парковки. Это не так. Если Вы не прочитаете мелкую надпись о том, что об этой акции нужно уточнить на кассе, то парковка будет для Вас бесплатной 2 часа. Мне было неприятно ощутить себя обманутым, поскольку плакат не информативный и дело не в деньгах, а в унижении, когда ты пытаешься с парковщиком решить данный вопрос принципиально - он Вас ткнет носом в эту надпись. Далее всё по сценарию - Вам неприятно, Вы оплачиваете парковку, уезжаете и больше не хотите в кино, на которое не действует карточка киноман Мираж, да еще и на парковке нервы. Чмык, не буду Вам деньги носить, живите, как хотите ;)
22 марта 2018, 00:21
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Киноафиша.инфо
23 марта 2018, 16:30
в ответ на сообщение
Vladimir PlutonOff от 22 марта 2018, 00:21
Владимир, добрый вечер! Спасибо за ваш отзыв, передадим его в кинотеатр в ближайшее время.
23 марта 2018, 16:30
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Просто Так
6 января 2025, 14:13
Немного в шоке!!! Сижу сейчас на просмотре в 5зале, и не понимаю как так они берут деньги за некачественное предоставление своих услуг ,
Один динамик хрипит так что невозможно сидеть и слушать!!!!
6 января 2025, 14:13
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Екатерина Дуксина
7 августа 2025, 19:32
Оценка
В данном кинотеатре в кафе действует комбо, большой попкорн и 0,5 лимонад за 580 рублей. По итогу в это комбо входит только соленый попкорн, а остальные вкусы по 740 рублей. Нигде этой информации на плакате не указано.
7 августа 2025, 19:32
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Один динамик хрипит так что невозможно сидеть и слушать!!!!
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