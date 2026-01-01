Кинотеатр «Надежда» в городе Нижневартовск основался в гостинице по адресу ул. Северная, 39.

Кинокомплекс располагает одним залом, оснащенным современной кинопроекционной и акустической системой для показов кинофильмов в 3D формате. Общая вместительность кинозала – 209 человек, также же его используют для проведения конференций и семинаров. Основной репертуар - это российское кино и мировые киноновинки.

На территории комплекса можно воспользоваться бесплатным доступом в интернет с помощью Wi-Fi зоны. Для полной безопасности посетителей везде ведется видеонаблюдение.

Запастись закусками, десертами и напитками предлагается в кино-баре, он находится в просторном фойе. Там же для посетителей размещены комфортабельные кресла.

Здание гостиничного комплекса предусматривает бесплатную парковку.

