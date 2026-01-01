Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Нижневартовска Кинотеатры Надежда

Надежда

Нижневартовск
Адрес
г. Нижневартовск, ул. Северная, 39, гостиница «Надежда»
Телефон

+7(3466) 293-478 / бронирование

О кинотеатре

Кинотеатр «Надежда» в городе Нижневартовск основался в гостинице по адресу ул. Северная, 39.

Кинокомплекс располагает одним залом, оснащенным современной кинопроекционной и акустической системой для показов кинофильмов в 3D формате. Общая вместительность кинозала – 209 человек, также же его используют для проведения конференций и семинаров. Основной репертуар - это российское кино и мировые киноновинки.

На территории комплекса можно воспользоваться бесплатным доступом в интернет с помощью Wi-Fi зоны. Для полной безопасности посетителей везде ведется видеонаблюдение.

Запастись закусками, десертами и напитками предлагается в кино-баре, он находится в просторном фойе. Там же для посетителей размещены комфортабельные кресла.

Здание гостиничного комплекса предусматривает бесплатную парковку.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Надежда» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Wi-Fi
Парковка
Отзывы о кинотеатре

Скидки в кинотеатре
День студента

Каждый вторник студентам предоставляется скидка на билет. Цена билета - 150 рублей. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Студентам
Социальный день

По средам многодетным семьям и пенсионерам предоставляется скидка на билет. Цена билета - 150 рублей. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Многодетным семьям Пенсионерам
Групповые заявки

На групповые посещения от 30 человек действует специальная цена на билет - 100 рублей. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Коллективные заявки
